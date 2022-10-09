Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPAN HDP'Lİ GRUBA POLİS MÜDAHALESİ 59 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPAN HDP'Lİ GRUBA POLİS MÜDAHALESİ 59 GÖZALTI

09.10.2022 18:54
Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPAN HDP'Lİ GRUBA POLİS MÜDAHALESİ 59 GÖZALTI

Son dakika gündem haberi: DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup izinsiz yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti, 59 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup izinsiz yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti, 59 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, İmam Taşçıer'in de olduğu grup, yürüyüş yapmak istedi. Polis ekipleri tarafından Bağlar Emek Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grubun önü kesildi. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbede sonucu 59 kişi gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPAN HDP'Lİ GRUBA POLİS MÜDAHALESİ 59 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPAN HDP'Lİ GRUBA POLİS MÜDAHALESİ 59 GÖZALTI - Son Dakika
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