Son dakika haberleri... Doğalgaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma - Son Dakika

Son dakika haberleri... Doğalgaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma

16.10.2020 08:56
Son dakika haberleri... Doğalgaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaretinde 'yeni müjde' olarak yapacağı açıklama kentte heyecanla bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaretinde 'yeni müjde' olarak yapacağı açıklama kentte heyecanla bekleniyor. Doğalgaz aramalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'ndaki TPAO üssünde ise hummalı çalışma sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak'ın 175 kilometre açığında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetinde 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıkladı. Kentte büyük sevince neden olan doğalgaz rezervi için Fatih gemisinin devam eden çalışmaları da ilgiyle takip edildi. Cumhuriyetin kurulmasında ve ülke sanayini gelişmesinde taşkömürü üretimiyle önemli misyon üstlenen Zonguldak'ta, bulunan doğalgaz rezervinin kentte de katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaretinde 'yeni müjde' olarak yapacağı açıklama da merakla bekleniyor. Doğalgaz bulunmasının güzel bir şey olduğunu ifade eden vatandaşlardan Yaman Ayözger, "Ülkemizin doğal zenginliklerinin çıkarılması elbette iyi bir şey. Yalnız doğalgaz değil, kömürün de çıkarılması lazım. Doğalgaz gibi onun da çıkarılması lazım. Bunlar ülkenin zenginliği" dedi. TPAO, FİLYOS LİMANINDA ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), karadaki çalışmalarını ise Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Filyos Limanı'ndan sürdürüyor. Yakıt ikmali ve çeşitli çalışmalar için limana üs kuran TPAO, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi de limanda hummalı çalışma devam ediyor.


Son dakika haberleri... Doğalgaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma
Son dakika haberleri... Doğalgaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma
Son dakika haberleri... Doğalgaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma
Son dakika haberleri... Doğalgaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma
Son dakika haberleri... Doğalgaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma
Son dakika haberleri... Doğalgaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma
Son dakika haberleri... Doğalgaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma
Son dakika haberleri... Doğalgaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma
Son dakika haberleri... Doğalgaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma
Son dakika haberleri... Doğalgaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma
Son dakika haberleri... Doğalgaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma

Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Doğalgaz, Filyos, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Doğalgaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma - Son Dakika


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