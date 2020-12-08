Son dakika haberleri! Edirne'de 2 apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 apartman karantinaya alındı.

Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak tedbirlere yönelik kararları aldı.

Buna göre, Halise Hatun Mahallesi ve Muradiye Mahallesi'ndeki 2 apartmana giriş ve çıkışlar 5 gün boyunca yasaklanarak karantina uygulması başlatılması kararlaştırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak kişilerin başvurularının e-başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden yapmaları gerektiği kaydedildi.