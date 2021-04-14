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Erzincan, Kars ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Erzincan'da sıkı denetimler devam ediyor.

Ekipler, Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıyor.

Polis ekipleri ayrıca cadde ve sokaklarda kalabalık alanlardaki vatandaşları anonslarla uyardı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de fırın ve marketlerde ürün gramajı ve mamullerini denetledi.