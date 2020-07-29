Son dakika haberleri... Erzurum'un kültür elçisi "Dadaş Necati" sağlığına kavuştu - Son Dakika

Erzurum'da yaşayan ve kentin kültür elçilerinden olan 84 yaşındaki "Dadaş Necati" lakaplı Necati Tutaş, kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Tutaş, taburcu edilerek evinde istirahate çekildi.

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Dadaş Necati'yi evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Başkan Orhan, tüm Erzurumluların gönlünde yer edinmiş kültür mirasçılarına değer verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Tutaş'ın sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu aktaran Orhan, "Erzurum'un yaşayan kültür elçilerinden olan Necati Tutaş'ın gelecek nesillere aktaracağı çok sayıda tarih ve kültür birikimi olduğunu düşünüyoruz. Rabbimden şifa niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Orhan, Erzurum'un kültürü ve tarihi değerleriyle Anadolu'nun önsözü olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimler olarak bu konuda her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Erzurum kültürünün yaşatılması adına sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının birlikte olması önemli. 6 bin yıllık tarihi geçmişi ile dünyanın en eski şehirleri arasında yer alan Erzurum'un her anlamda zengin kültürel değerleri bünyesinde taşıdığını biliyoruz. Gelenek ve göreneklerin yanı sıra tarihi bizzat yaşayarak gelecek nesillere aktaran büyüklerimizin anlattıkları bizlere rehber oluyor. Değerlerimizi yaşatmak adına bu fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor."

Muvazzaf asker babanın çocuğu olarak Erzurum'da doğan ve Türkiye'nin ilk yurt dışı asker çıkarması olan Kore Savaşı'nda vatani görevini yapan Tutaş, 40 yıl boyunca para almadan müezzinlik yapmasıyla biliniyor.

Yöresel üslubu ile "Huma Kuşu" türküsünün videosunun sosyal medyada çok kez izlenmesiyle büyük beğeni toplayan ve günlük yaşantısındaki geleneksel giyimiyle dikkatleri çeken Tutaş, adeta kentin kültür elçiliğini yapıyor.