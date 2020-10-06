Son dakika haberleri! Fed Başkanı Powell'dan ekonomik toparlanma için "destek" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Fed Başkanı Powell'dan ekonomik toparlanma için "destek" vurgusu Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ABD ekonomisinin toparlanması için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Son dakika haberleri! Fed Başkanı Powell'dan ekonomik toparlanma için

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ABD ekonomisinin toparlanması için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) yıllık toplantılarında ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kovid-19 resesyonunun finansal veya ekonomik dengesizliklerden kaynaklanmadığı için alışılmadık olduğunu belirten Powell, salgın şokunu "sağlıklı bir ekonomiyi vuran doğal afet" olarak tanımladı.

Powell, Kovid-19 salgınının etkisiyle ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31 daraldığını anımsatarak işgücü piyasasının olumsuz etkilendiğini aktardı.

"Birçok kişi uzun süreli işsizlik yaşayacak gibi görünüyor"

Salgının ekonomik etkilerine karşı Fed'in aldığı önlemleri hatırlatan Powell, bankanın salgına karşı tüm araçlarını kullandığını söyledi. Powell, bankanın belirli hedeflere yönelik geçici önlemler de uyguladığına işaret ederek "Mali müdahale gerçekten olağanüstü oldu." dedi.

Mali yardımın hane halkına hayati destek sağladığının altını çizen Powell, "Yine de birçok kişi uzun süreli işsizlik yaşayacak gibi görünüyor, daha fazla desteğe ihtiyaç duyulacaktır." diye konuştu.

Powell, yatırımların ve yeni iş kurulmalarının toparlanma gösterdiğini belirterek bunun ekonominin önündeki yolda bir miktar güvene işaret ettiğini dile getirdi.

"Hala gidilecek uzun bir yol var"

Finansal piyasaların büyük ölçüde normal işleyişine döndüğüne dikkati çeken Powell, "Maliye ve para politikası eylemleri şimdiye kadar talepte güçlü ancak tamamlanmamış bir toparlanmayı destekledi ve şimdilik ekonomik bir gerilemede meydana gelen normal durgunluk dinamiklerini önemli ölçüde dindirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, "Maliye ve para politikasının etkileri şimdiye kadar işgücü piyasasının sağlam bir şekilde toparlanmasına yardımcı olsa da hala gidilecek uzun bir yol var." dedi.

Toparlanmanın genel olarak beklenenden daha hızlı ilerlediğini belirten Powell, "Ekonomik görünüm, kısmen virüsün yayılışı ve etkilerini kontrol altına almaya bağlı olduğu için belirsizliğini sürdürüyor." diye konuştu.

Powell, "İstihdam, gelir ve harcama verilerinde de görüldüğü gibi ekonomik iyileşmenin hızı mayıs ve haziran aylarındaki büyük kazanımlardan bu yana ılımlı bir seyir izledi. Kalıcı iş kaybındaki artış ve son işten çıkarmalar da dikkate değer." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok az destek zayıf bir toparlanmaya yol açar"

Görünüme yönelik aşağı yönlü riskleri yönetmek için çalışılmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Powell, bu risklerden birinin Kovid-19 vakalarının ekonomik faaliyeti sınırlayacak seviyeye yükselmesi, diğer riskin ise ekonomik iyileşme hızının uzun süreli yavaşlaması olduğunu ifade etti. Powell, "Uzun bir yavaş ilerleme dönemi, ekonomimizdeki mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirmeye devam edebilir. Özellikle ülkemizin pandemiye kadar olan süreçte kaydettiği ilerlemeler ışığında bu trajik olur." dedi.

Genişlemenin hala tamamlanmaktan uzak olduğunun altını çizen Powell, şöyle devam etti:

"Çok az destek zayıf bir toparlanmaya yol açar ve hane halkı ile işletmeler için gereksiz zorluklar yaratır. Zamanla hane halkı ve iş iflasları artar, ekonominin üretken kapasitesine zarar verir, ücret artışını engeller. Buna karşı, aşırı teşvikin riskleri şimdilik daha az gibi görünüyor. Politika eylemleri nihayetinde gerekenden daha fazla olsa bile boşa gitmeyecek. Para ve maliye politikası sorun açık bir şekilde atlatılana kadar ekonomiye destek sağlamak için çalışmaya devam ederse, toparlanma daha güçlü ve hızlı olacak."

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomide Durgunluk, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 19:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Fed Başkanı Powell'dan ekonomik toparlanma için 'destek' vurgusu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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