FETÖ üyeliğinden yargılanan işadamı Zenginer kardeşler davasında karar çıktı - Son Dakika

FETÖ üyeliğinden yargılanan işadamı Zenginer kardeşler davasında karar çıktı

16.10.2020 13:47
FETÖ üyeliğinden yargılanan işadamı Zenginer kardeşler davasında karar çıktı, System.String[]

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan işadamı sanıklar Mustafa ve Salih Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer'in yargılandığı davada karar çıktı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan işadamı sanıklar Mustafa ve Salih Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklar Mehmet ve Mustafa Zenginer hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Sanık Salih Zenginer ise "Örgüte dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mustafa Zenginer, Salih Zenginer ve Mehmet Zenginer ile avukatları katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanlığını temsilen avukat Mehmet Alagöz de duruşmada hazır bulundu. Sanıklar, savcının "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis talebinde bulunduğu mütalaaya karşı son savunmalarını yaptılar. Sanık Salih Zenginer, "Hakkımdaki iddialardan sadece dernek üyeliğim var. Soruşturma tarihinden önce ve KHK ile kapatılmadan önce üyelikten ayrıldım. İstifa ettiğim dernek üyeliğinden başka bir şey yok. O da Yargıtay kararlarına göre suç değil. Bana mahkemede hiç soru sorulmadı. Sorgusuz, sualsiz ceza almam düşünülemez. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum. Üyelik veya yardım suçlaması üzerime yakışmayacaktır.  Ayrıca bu yapıyı eleştiren tweet'lerim mevcuttur. FETÖ'nün en güçlü olduğu zamanlarda yazdım. Ben kendimden eminim" dedi. Mütalaayı kabul etmediğini belirten sanık Mustafa Zenginer de "Hiçbir zaman terör örgütü üyesi olmadım. Bilerek yardımda bulunmadım" dedi. Sanık Mehmet Zenginer ise "17-25 Aralık sonrasında bu yapıya takındığım olumsuz tavırlar dosyadan bellidir. Suçsuzum beraatimi isterim" diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Mehmet Zenginer, "30 yıldan fazladır sanayicilik yapan biriyim. Halen ülkem için çalışıyorum yatırım yapıyorum. Devlete kızgınlığım yoktur" diyerek beraatini istedi. Diğer sanıklar da beraatlerini talep ettiler.

İKİ SANIĞA ÜYELİKTEN CEZAMahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Zenginer ve Mustafa Zenginer'in "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek 8 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Her iki sanık hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının ise devamına karar verildi. Mahkeme, sanık Salih Zenginer hakkında ise her ne kadar hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla dava açılmışsa da "Örgüte dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Salih Zenginer hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı ise kaldırıldı. Mahkeme, sanıklardan Salih Zenginer'in adresinde yapılan aramada ele geçirilen 6 bin 60 euro ve 8 bin 750 liranın ve 1 adet 2 dolar paranın sanıklara iadesine karar verdi.


- İstanbul

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ üyeliğinden yargılanan işadamı Zenginer kardeşler davasında karar çıktı - Son Dakika

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