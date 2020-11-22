Son dakika haberleri: "For Children Smile"den Suriyeli çocuklara yardım - Son Dakika

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- "For Children Smile" Uluslararası Çocuk Derneği (Çocuklar İçin Gülümse), iç savaşın sürdüğü Suriye'nin İdlib ilindeki çocuklara Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle yardım ulaştırdı. Dünyanın farklı coğrafyalarından İdlib'e gelen gönüllüler, iç savaş mağduru çocuklara, kırtasiye setleri, kaban, bot, gıda yardımı, balon, şeker gibi çeşitli malzemeleri teslim etti. For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneğinin Başkanı Emine Taş, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, savaş ortamında büyüyen çocukların da tüm dünya çocukları gibi aynı haklara sahip olduğuna inandıkları için İdlib'e geldiklerini söyledi. Taş, "Çocuklarımıza okul çantalarımızı, kabanlarımızı, botlarımızı dağıttık. Biz, 'Bütün çocuklar aynı dilde gülüyor' diyoruz. Bu yüzden bunu çok önemsiyoruz." dedi. Kendilerini "yeryüzü anneleri" olarak adlandırdıklarını belirten Taş, "Farklı kültürlerdeki annelerle beraber bugün buradayız. Bütün çocuklar aynı şartlarda eğitim görmeli ve aynı haklara sahip olmalı." şeklinde konuştu. Derneğin Türkiye temsilcisi, yönetmen ve aktivist Tülay Gökçimen de "Hem Suriyeli çocukların sesini dünyaya duyurmak hem de bazı eksiklerini tamamlamak için (İdlib'e) geldik." ifadesini kullandı. Okullarda çanta ve beslenme malzemesi gibi çeşitli şeyler dağıttıklarını dile getiren Gökçimen, "Mülteci olsun olmasın savaş, çatışma, işgal ve afet bölgelerinde yaşayan çocuklar maalesef yaşıtları gibi büyüyemiyor. Onların en temel hakları ellerinden alınıyor. Biz de bunun için bir şeyler yapmak istiyoruz. Mücadele etmek istiyoruz. Sesimizi dünyaya duyurmak istiyoruz." şeklinde konuştu. Bölgedeki çocukların da hakları olduğunu anımsatan Gökçimen "Bu çocukların büyüme, gelişme, oyun oynama, güvende yaşama hakları var. İnşallah en kısa zamanda sahip olurlar." dedi. - İdlib'deki durum Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.