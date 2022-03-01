Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda - Son Dakika
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Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda

01.03.2022 16:45

Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralardaGAZİANTEP Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 12 ayrı trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda

GAZİANTEP Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 12 ayrı trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında son bir hafta içerisinde meydana gelen ve kent güvenlik yönetim sistemi ile plaka tanıma sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri yayınladı. Yayınlanan görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücüler ile yayaların karıştığı kazalar kameralara yansıdı. Meydana gelen kazalar sonucu, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha görülürken, kazalarda herhangi bir can kaybının olmaması ise yürekleri ferahlattı.

Emniyet 12 ayrı kaza görüntüsü yayınladı

Emniyet, kent merkezindeki Atatürk Mahallesi, Cengiz Topel Mahallesi, Batıkent Mahallesi, Sanko Park AVM Kavşağı, Güvenevler Mahallesi, Çağdaş Mahallesi, Deniz Semt Pazarı Kavşağı, 4. Organize Sanayi Bölgesi, Ali Nadı Ünler Bulvarı, 25 Aralık Devlet Hastanesi Kavşağı, Havuzlu Kavşak ve Vatan Mahallesi Şanlıdere Caddesi'nde meydana gelen 12 ayrı kazanın görüntüsünü paylaştı.

Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda
Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda
Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda
Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda
Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda
Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda
Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda
Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda - Son Dakika
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