Alınan bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde ailesiyle kahvaltı yapan 12 yaşındaki Mehmet Aziz Çelik , sonrasında annesine yardım etmek için sofrayı topladığı esnada bir anda fenalaştı.

Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti