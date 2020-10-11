Son dakika haberleri! Gaziantep'te sopasını almak için sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çobanlık yapan 12 yaşındaki çocuk, sopasını almak için girdiği sulama göletine hayatını kaybetti.

Sakçagözü Mahallesi'nde kardeşiyle birlikte, kendilerine ait büyükbaş hayvanlara çobanlık yapan 12 yaşındaki Hamza Çökükoğlu, su birikintisinde balık gördüğünü söyleyerek elindeki sopasını gölete fırlattı.

Çökükoğlu, sopasını almak için girdiği göletten çıkamayınca kardeşi yakınlarına haber verdi.

Göletten bilinci kapalı olarak çıkarılan küçük çoban, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamza Çökükoğlu burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.