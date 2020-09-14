Son dakika haberleri: Gökçeada'da meralık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, meralık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu sabaha karşı söndürüldü.

Türkiye'nin en büyük adası unvanına sahip olan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Yıldızkoy ile Yeni Bademli köyleri arasında kalan meralık alanda dün akşam saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Ekiplerin, arazöz ve itfaiye araçlarıyla sabah saatlerine kadar müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yerleşim yerlerine ulaşmayan yangında, geven otu bulunan meralık alan zarar gördü.