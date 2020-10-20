Son Dakika | Habur Sınır Kapısı'nda günlük tır geçişleri arttı - Son Dakika

Son Dakika | Habur Sınır Kapısı'nda günlük tır geçişleri arttı

20.10.2020 11:09

Gelen son dakika haberine göre EKREM PAYAN/MUHAMMED ŞAMİL ALİAĞAOĞLU - Habur Sınır Kapısı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yaşanan normalleşme ile günde ortama geçiş yapan araç sayısı 1200'den 1800'lere yükseldi.

EKREM PAYAN/MUHAMMED ŞAMİL ALİAĞAOĞLU - Habur Sınır Kapısı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yaşanan normalleşme ile günde ortama geçiş yapan araç sayısı 1200'den 1800'lere yükseldi.

Salgın nedeniyle ticaretin aksamaması için Habur Sınır Kapısı ile İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede dorse ve şoför değişimi şeklinde 1 Mart'tan itibaren hayata geçirilen "temassız ticaret" uygulaması 4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yaptığı açıklamayla normal seyrine döndü.

Bu kapsamda Habur Sınır Kapısı'nda, yük taşımacılığının yeniden başlamasıyla hareketlilik de arttı.

Habur Sınır Kapısı'nda daha önce günde ortalama 1200 olan araç sayısı son dönemde 1800'lere yükseldi.

Virüse karşı alınan tedbirlerin hassasiyetle uygulandığı sınır kapısında yaşanan bu hareketlilikten hem iş dünyası hem de uluslararası taşımacılık yapan şoförler memnun.

"Bu artışı önemsiyoruz"

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş, AA muhabirine, mart ayında dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'dan tüm kesimler gibi iş dünyasının da olumsuz etkilendiğini söyledi.

Habur Sınır Kapısı'nın Türkiye için önemine değinen Geliş, "Bu süreçte iş camiası aldığı siparişleri zamanında ilgili yerlere yetiştirmede sıkıntı yaşadı." dedi.

Geliş, gelinen noktada Habur Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan araç sayısının 1800 bandına ulaştığını aktararak, "Bu artışı önemsiyoruz. İş camiası açısından çok olumlu sonuçları olacaktır. Ticaretimize, ekonomiye, ihracat rakamlarına, istihdama çok büyük etkisi olacaktır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Geçiş yapan araç sayısı konusunda 2 bin ve üzeri rakamları da kısa zamanda görmeyi arzuladıklarını ifade eden Geliş, tedbirlere uyularak, ticaretin sürdüğünü kaydetti.

"Ticaret için çok iyi bir gelişme sağlayacak"

Şırnak Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği (ESOB) Başkanı Heşar Haşimoğlu da Habur Sınır Kapısı'nın bölge kadar ülkenin ekonomisine de ciddi katkı sunduğunu belirtti.

Pandemi ile ticarette yaşanan aksamanın normalleşmeyle birlikte aşıldığını dile getiren Haşimoğlu, "Geçişlerin normalleşmesiyle günlük ortalama araç sayısı 1800'e ulaştı. Bu, esnaf, ticaret için çok iyi bir gelişme sağlayacak. Bu artışın, Habur'da simit satan gençten ihracat yapan firmaya kadar olumlu etkisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Irak Sanayici İşadamları Derneği (TISİAD) Silopi Temsilcisi Kemal Özdemir ise pandemi nedeniyle temassız geçiş sürecinde azalan araç sayısının normalleşme ile istenilen düzeye geldiğini ifade etti.

Özdemir, bu gelişmede katkısı bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıklar olmak üzere herkese teşekkür etti.

İskenderun'dan gelen tır şoförü Ömer Şahin, sınır kapısında yaşanan normalleşmeden memnun olduklarını ifade ederek, "Rahat bir şekilde aracımızı götürüp, geliyoruz. Uygulamada emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Son Dakika | Habur Sınır Kapısı'nda günlük tır geçişleri arttı
Son Dakika | Habur Sınır Kapısı'nda günlük tır geçişleri arttı
Son Dakika | Habur Sınır Kapısı'nda günlük tır geçişleri arttı
Son Dakika | Habur Sınır Kapısı'nda günlük tır geçişleri arttı

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Habur Sınır Kapısı'nda günlük tır geçişleri arttı - Son Dakika


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