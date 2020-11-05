Son dakika haber... Hakkari Emniyet Müdürü Aydın, şehit işçilerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Aileler ise kendilerini yalnız bırakmayan Aydın'a teşekkür etti.

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın , Derecik ilçesinde yol çalışması yaparken terör örgütü PKK 'nın saldırısında şehit olan işçilerin hastane morgunda bekleyen ailelerini ziyaret etti.

Antalya'da iki ayrı manzara! Bir tarafta deniz ve güneş, diğer tarafta lapa lapa kar