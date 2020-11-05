Son dakika haber... Hakkari Emniyet Müdürü Aydın, şehit işçilerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haber... Hakkari Emniyet Müdürü Aydın, şehit işçilerin ailelerini ziyaret etti
05.11.2020 15:45
Gelen son dakika haberine göre Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Derecik ilçesinde yol çalışması yaparken terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan işçilerin hastane morgunda bekleyen ailelerini ziyaret etti.
Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Derecik ilçesinde yol çalışması yaparken terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan işçilerin hastane morgunda bekleyen ailelerini ziyaret etti.
Hastane morgu önünde bekleyen şehit yakınlarına başsağlığı dileyen Aydın, sivil, işçi ve köylü demeden masum insanları katleden kansızlara gereken cevabı vereceklerini söyledi.
Aileler ise kendilerini yalnız bırakmayan Aydın'a teşekkür etti.
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