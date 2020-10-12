Son dakika haberleri: Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu - Son Dakika

İZMİR'de, üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde, saat 07.00 sıralarında, bir kişi, bir erkeğin bankta harekeretsiz yattığını fark etti. Bilgi verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, ileri yaşta olduğu saptanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Yaşlı adamın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.

- İzmir