Son dakika haberleri | Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

06.04.2022 13:01
Son dakika haberleri | Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adreslerde, yasa dışı bahis oynatılırken kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu ile 4 bilgisayar diski ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Hatay'da yakalanan 9 firari şüpheliden 5'i tutuklandı Hatay'da yakalanan 9 firari şüpheliden 5'i tutuklandı İskenderun'da aranan 9 kişi yakalandı İskenderun'da aranan 9 kişi yakalandı

İskenderun, Hisarcık, Hatay, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:50 Sıfır olarak aldığı aracın hatalı çıktığını öğrenen adam, hayatının şokunu yaşadı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 13:14:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement