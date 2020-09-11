HRANT DİNK VAKFI'NA TEHDİT DAVASI BAŞLADI, SANIKLARIN AVUKATI OLMADIĞINDAN DURUŞMA ERTELENDİ - Son Dakika

HRANT DİNK VAKFI'NA TEHDİT DAVASI BAŞLADI, SANIKLARIN AVUKATI OLMADIĞINDAN DURUŞMA ERTELENDİ

HRANT Dink Vakfı'nı elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan tutuklu sanıklar Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan'ın yargılanmasına başlandı.

HRANT Dink Vakfı'nı elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan tutuklu sanıklar Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan'ın yargılanmasına başlandı. Sanıkların avukatı olmadığı gerekçesiyle duruşma ertelendi.

İstanbul 56'ıncı Adliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçiler Hrant Dink Vakfı ve Fethiye Çetin'in avukatları da duruşmada hazır bulundu.

KİMLİK SORGULARI YAPILDI

Hakim, sanıkların ceza ehliyeti olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan 5 Ekim 2020 tarihine randevu alındığını belirtti. Kimlik sorgularında sanık Hüseyin Ateş bekar, ortaokul mezunu olduğunu ve fayansçılık yaptığını belirterek aylık gelirinin 3-5 bin TL olduğunu söyledi. Bekar, ortaokul mezunu, araba tamircisi ve aylık 3 bin TL geliri olduğunu söyleyen Sanık Ersin Başkan ise kimlik sorgusunda "FETÖ terör örgütünü araştırdım" dedi.

Hakim, üzerlerine atılı suçu anlatarak avukatları bulunmayan sanıklara, avukat isteyip istemediklerini sordu. Sanıklar ise savunmalarını avukat eşliğinde yapmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine CMK'ya avukat atanması için yazı yazıldı. Duruşmaya avukat beklenmesi için bir süre ara verildi. Ancak görevlendirmenin hemen yapılamaması üzerine duruşmaya devam edildi. Müşteki avukatları, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek katılma talebinde bulundu.

DURUŞMA 21 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme, suçun vasfını, delil durumunu, ceza miktarını dikkate alarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Sanıklara avukat atanmasına karar verildi. Diğer taleplerin savunmalar alındıktan sonra değerlendirilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 21 Eylül'e bıraktı.

İDDİANAME

Hrant Dink Vakfı'na yönelik ilki 27-28 Mayıs'ta e-posta yoluyla yapılan tehdit olayı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatılmıştı. Savcılıkça tamamlanan soruşturma sonucunda 18 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede Hrant Dink Vakfı yöneticileri, avukat Fethiye Çetin arasında bulunduğu 9 müşteki yer aldı.

İddianamede, ilk tehdit olayıyla ilgili Konya'da yakalanarak İstanbul'da tutuklanan Hüseyin Ateş hakkında 27-28 Mayıs'ta e-posta göndererek ve 23 Mayıs'ta Hrant Dink Foundation'ın Instagram hesabına yorum yaparak üç ayrı tehdit eylemini gerçekleştirdiğini belirtildi. Sanık Ateş'in "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapis talep edildi.

İKİNCİ TEHDİT OLAYI

İkinci tehdit olayını gerçekleştiren sanık Ersin Başkan ise Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde ersinbaskan282@gmail.com, isimli e-posta adresinden tehdit mesajı yollayarak "İmzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan tutuklanmıştı. İddianamede, sanık Başkan'ın 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

HRANT DİNK VAKFI'NA TEHDİT DAVASI BAŞLADI, SANIKLARIN AVUKATI OLMADIĞINDAN DURUŞMA ERTELENDİ

Zahit Şeyhanoğulları, Hrant Dink, İstanbul, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HRANT DİNK VAKFI'NA TEHDİT DAVASI BAŞLADI, SANIKLARIN AVUKATI OLMADIĞINDAN DURUŞMA ERTELENDİ - Son Dakika

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