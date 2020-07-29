Son dakika haberleri: "Huawei Next Image 2020" yarışmasına başvuru için son 3 gün

Huawei Next Image Awards 2020, katılım tarihinin bitmesine 3 gün kala Huawei akıllı telefon kullanıcılarını, fotoğraf yeteneklerini sergilemeye davet ediyor.

Şirket açıklamasına göre, Huawei'nin geleneksel fotoğraf yarışması "Next Image 2020", 5 kategoride devam ediyor.

Birçok yetenekli Huawei akıllı telefon kullanıcısı, bu özel platformda buluşarak yeteneklerini değerlendirirken, ödüller kazanma şansı da yakalıyor. Yarışmanın katılımcılarını 10 bin dolar para ödülünün yanı sıra Huawei P40 Pro akıllı telefonlar ve elektronik ödül sertifikaları bekliyor.

Yarışmada, Türkiye'den başvuru yapılabilecek 5 farklı kategori yer alıyor. Kategoriler şöyle:

"Yüzler, telefonun portre modunu kullanarak yaratıcı bir şekilde çekilen fotoğrafların yükleneceği kategori. İyi Geceler, düşük ışıkta Huawei telefonların eşsiz gece modunu kullanarak yakalanan gece manzaralarını yükleyebileceğiniz kategori. Merhaba Hayat! kategorisinde, günlük hayatta kullanıcıları etkileyen duygusal veya ilham verici bir sahneyi anlatan fotoğraflar yer alacak.

Yakın Uzak kategorisinde, Huawei telefon kameralarında telefoto lens, süper geniş açılı lens ya da makro çekim lensi gibi özellikleri kullanarak yeni bir deneyim yakalanan fotoğraflara yer verilecek. Öykücü kategorisinde yarışacak olanlar, en az 3, en fazla 9 fotoğraf ile bir hikayeyi anlatacak."

Yarışmaya katılmak için Next Image Awards'ın resmi başvuru alanlarından biri olan Huawei Topluluğu da kullanılabiliyor. Sadece elektronik kayıtların kabul edileceği yarışmaya başvurular, Huawei Community web sitesinden veya Huawei Next Image 2020 global sayfasından alınacak. e-posta ile yarışma kaydı göndermek kabul edilmeyecek.

Yarışma başvurularında yer alacak tüm fotoğrafların Huawei telefon kameraları ile çekilmiş olması gerekiyor. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül kazanan veya halka açık bir dergide yayınlanan başvurular kabul edilmeyecek. Yarışmaya, 31 Temmuz saat 19.00'a kadar katılım sağlanabiliyor.