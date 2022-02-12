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Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti

12.02.2022 10:51
Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti

Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a ziyarette bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a ziyarette bulundu.

Valilik önünde il protokolü tarafından karşılanan İnce, Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra İnce, Vali Yıldırım ve protokol üyeleriyle bir süre görüştü.

Ziyarette, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de yer aldı.

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Muhterem İnce, Aziz Yıldırım, Milletvekili, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika


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