Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, şehit yakınlarıyla yemekte bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, şehit yakınlarıyla yemekte bir araya geldi Açıklaması

17.03.2022 23:05
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, şehit yakınlarıyla yemekte bir araya geldi Açıklaması

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitemeyiz, incitenden de razı olmayız. Bize inancımızın, dinimizin, milletimizin, medeniyetimizin, milli düsturlarımızın, geleneğimizin ve göreneğimizin gösterdiği budur.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitemeyiz, incitenden de razı olmayız. Bize inancımızın, dinimizin, milletimizin, medeniyetimizin, milli düsturlarımızın, geleneğimizin ve göreneğimizin gösterdiği budur." dedi.

Soylu, Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınlarıyla yemekte bir araya geldi.

Programda konuşan Soylu, terör örgütlerinin ülke içindeki silahlı eylem oranının 2014 yılına göre yüzde 95 azaldığını, bu eylemlerin azalmasında şehit ve gazilerin payının büyük olduğunu vurguladı.

Eskiden terör örgütü PKK'ya katılımın 5 binler civarında olduğunu ifade eden Soylu, geçen yıl sadece 51 kişinin örgüte katıldığını belirtti.

Bu yıl sadece yurt dışından iki kişinin PKK'ya katıldığını aktaran Soylu, "Yurt içinde terör örgütünün sayısının sadece 150 olduğu bir fotoğrafla karşınızdayız." diye konuştu.

Sadece PKK değil, FETÖ ve DAEŞ ile de mücadele ettiklerinin altını çizen Soylu, "Doğrudan üniversitedeki gençlerimizi zehirleyen bu kokuşmuş yapıların belini kırdık. Sol terör örgütlerinin kırsaldaki faaliyetlerini tamamen bitirdik." ifadesini kullandı.

Gelecek nesillerin de şehit ve gazilerin emanetine sahip çıkacağını kaydeden Soylu, "Biz şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitemeyiz, incitenden de razı olmayız. Bize inancımızın, dinimizin, milletimizin, medeniyetimizin, milli düsturlarımızın, geleneğimizin ve göreneğimizin gösterdiği budur." dedi.

"Biz insanları ayırmıyoruz"

Türkiye'nin muhtaç durumda olan ülkelere insani yardım gönderdiğini aktaran Soylu, Türkiye'nin emin bir ülke ve devlet olduğunu dile getirdi.

Soylu, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım yaptığını anımsatarak, "Biz insanları saç rengiyle, göz rengiyle, ten rengiyle ayırmıyoruz." ifadesini kullandı.

Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da katıldı.

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Süleyman Soylu, Terör, Milli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, şehit yakınlarıyla yemekte bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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