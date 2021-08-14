Son dakika haberleri... İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhbir, önceki hükümetin aksine nükleer müzakerelerin başarılı olmasını beklemiyor Açıklaması - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin başarılı olmasının uzak bir ihtimal olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, başkent Tahran'da katıldığı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhbir, İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin aksine müzakereler hakkında olumlu görüş bildirmeyen Muhbir, İran'daki sorunların çözümünü ülke dışında aramayacaklarını belirtti.

Ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Muhbir, "Büyük Devrim Rehberi (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) ve Cumhurbaşkanı (İbrahim Reisi), yaptırımların kaldırılmasına büyük önem veriyor ancak tahakkümle bir yere varılabilmesini uzak bir ihtimal olarak görüyorum." dedi.

Muhbir, "Ülkeyi yönetme planımız yaptırımların kaldırılmasına dayanamaz ve tahakküm sisteminin yaptırımları kaldırmayacağını varsayarak plan yapmalıyız." ifadesini kullandı.

İran ile nükleer anlaşma ve müzakereler

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Yaptırımlara karşılık 8 Mayıs 2019'da kademeli olarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurmaya başlayan İran, 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarını kaldırması gerektiğini açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın tarafları, 6 Nisan'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüşmelere başlamıştı. Görüşmelere haziran sonunda ara verilmişti. Ruhani hükümetinin yetkilileri, müzakerelerde nihai anlaşmaya yaklaşıldığını dile getiriyordu.

İran'da haziranda yapılan seçimleri kazanmasının ardından 5 Ağustos'ta göreve gelen muhafazakar Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin nükleer müzakerelerde Ruhani hükümetinin aksine daha sert tutum izleyeceği öngörülüyordu. Reisi'nin 11 Ağustos'ta Meclise sunduğu kabine listesinde Dışişleri Bakanı olarak Batı'ya karşı mesafeli politikaları destekleyen Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı aday göstermesi de dikkati çekmişti.