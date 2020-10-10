Son dakika haberleri | İran'da koronavirüs kurallarına uymayanlara verilen komik para cezası şaşırttı - Son Dakika

Son dakika haberleri | İran'da koronavirüs kurallarına uymayanlara verilen komik para cezası şaşırttı

10.10.2020 14:32
Son dakika haberleri | İran'da koronavirüs kurallarına uymayanlara verilen komik para cezası şaşırttı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İran'da koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede kapsamında alınan yeni tedbirlere göre maske kullanımı zorunlu hale getirilirken, maske yasağına uymayanlara verilen 50 tümenlik (13 TL) komik para cezası şaşırttı.

İran'da koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede kapsamında alınan yeni tedbirlere göre maske kullanımı zorunlu hale getirilirken, maske yasağına uymayanlara verilen 50 tümenlik (13 TL) komik para cezası şaşırttı.

İran'da koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede kapsamında alınan yeni tedbirlere göre maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kurul tarafından alınan son kararları açıkladı. Ruhani bugünden itibaren maske takmayanlar ve koronavirüs hastası olup da iki haftalık karantina uygulamasına uymayan kişilere ceza verileceğini duyurdu. Kurallara uymayanlara yönelik verilen komik para cezasının ise bir çok kesim tarafından sembolik olarak değerlendirilidi.

KURAL İHLALİNE 200 TL PARA CEZASI

Ruhani, "Kişi enfekte olduğunu öğrenir öğrenmez ailesini ve işyerini bilgilendirmeli, kendini iki hafta boyunca karantinaya almalıdır. Hasta kişinin karantinadan çıkma hakkı yoktur, ihlal etmesi halinde, her ihlal için 200 bin tümen (yaklaşık 52 lira) para cezasına çaptırılacak" dedi.

MASKE TAKMAYANA 13 TL CEZA

Bugünden itibaren yürürlüğe giren maske kullanımı zorunluluğuna uymayanlar için ise 50 bin tümen (yaklaşık 13 lira) para cezası verileceği belirtildi. İşletmeler, maske takmayan kişilere hizmet veremeyecek, aksi halde cezai işleme maruz kalacak. Öte yandan koronavirüs ile mücadele kapsamında Tahran için geçen hafta alınan kısıtlamalar 16 Ekim'e kadar uzatıldı. Salgının üçüncü dalgasıyla karşı karşıya olan ülkede, son günlerde vaka sayıları 4 binin üzerinde seyrediyor.

- Tahran

Para Cezası, Koronavirüs, Türk Lirası, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İran'da koronavirüs kurallarına uymayanlara verilen komik para cezası şaşırttı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor         
13:48
Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı         
13:35
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin yayın tarihi belli oldu Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin yayın tarihi belli oldu         
11:01
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt         
22:11
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 14:42:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | İran'da koronavirüs kurallarına uymayanlara verilen komik para cezası şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei