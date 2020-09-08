Son dakika haberleri | Isparta Anadolu Lisesi, 3 Erasmus projesiyle hibe almaya hak kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Isparta Anadolu Lisesi, 3 Erasmus projesiyle hibe almaya hak kazandı

Son dakika yerel haberi... Isparta Anadolu Lisesi, 3 Erasmus projesiyle hibe almaya hak kazandı Isparta Anadolu Lisesi, Erasmus+ KA209 Okul Eğitimi Ortaklıklar Projelerinde büyük başarı elde ederek 3 projesi ile hibe almaya hak kazandı.

Isparta Anadolu Lisesi, 3 Erasmus projesiyle hibe almaya hak kazandı

ISPARTA - Isparta Anadolu Lisesi, Erasmus+ KA209 Okul Eğitimi Ortaklıklar Projelerinde büyük başarı elde ederek 3 projesi ile hibe almaya hak kazandı. 2019 yılında tamamlanan projeye ek olarak aynı yıl içerisinde başvurdukları iki proje, 12 farklı ortaklı Erasmus+ proje olarak yürütülecek. Ayrıca bir proje de hibe almaya hak kazanan yedek listesinde yer alıyor.

Projeler kapsamında, 15 öğrenci ve 10 öğretmen yurtdışındaki faaliyetlere, 50 öğrenci ve 5 öğretmeni de uluslararası faaliyetlere katıldı. Isparta Anadolu Lisesi, yeni projeleriyle birlikte yaklaşık 150 öğrenci ve öğretmenini yerel ve uluslararası faaliyetlere dahil etmeye hazırlanıyor.

Okul Müdürü Ramazan Tezcan'ın koordinatörlüğündeki projede Süleyman Turgut, Ahmet Özdemir, Hasan Gülfidan, Belgin Sevil, Burcu Göde, Eren Şenar, Rabia Ural ve Altınay Kaleli görev aldılar.

Pandemi'de online olarak devam ediyorlar

Isparta Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Tezcan, projenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Son 3 yıl içerisinde bir tane Erasmus+KA 229 projesini başarıyla tamamladıklarını belirten Tezcan, "Geçen yıl 1 bu yılda 2 projemiz hibe almaya hak kazandı. Toplam 3 Erasmus+projesiyle yolumuza devam ediyoruz. Proje ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Pandemi dolayısıyla okullara ara verildi ama bizim proje faaaliyetlerimiz ve toplantılarımız sanal ortamda online olarak devam ediyor" dedi.

"Ülkelerimizdeki gelişmeleri anlık olarak birbirimize iletiyoruz"

Isparta Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Süleyman Turgut ise yürütülen projelerin konularını anlattı. İletişim ağlarını kurduklarından bahseden Turgut, "Önceki ortaklarımızla kurduğumuz iletişim ağına ek olarak yeni ortaklarımızla da düzenli iletişim ağlarımızı kurduk. Ne kadar pandemi dolayısıyla okullarımızda yüz yüze eğitime ara verilmişse de biz ortaklarımızla sanal ortamda proje faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz ve ilk fırsatta bunları fiziksel hareketliliklere çevirmeyi planladık. Öğrencilerimize düşüncelerini sınırsızca ifade etme şansı vereceğiz. Yeni düşüncelerini okulda uygulamalarına izin vereceğiz ve okulun hayatımızda bir yer olarak ne anlama geldiğini anlatacağız. Öğrencileri öğrenme sürecinde teknolojiyi kullanmaları yönünde teşvik edeceğiz. Böylece, yaparak ve birbirimizle işbirliği yaparak öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Pasif öğrencileri nasıl aktif öğrenciler haline getireceğimiz üzerine çalışacağız (Projenin sonunda soru sorabilecek, cesur olacak, farklı düşünmeyi sevecek, sorunları çözmek için farklı teknikler kullanabilecek, hayal gücü yüksek ve çalışmayı sevecekler.) " dedi.

"Sorunları çözmek için farklı teknikler kullanıldı"

Projenin Hazırlayacılarından olan Turgut, çalışmanın hangi ülkelerle gerçekleştiğine de değindi. Öğrencilerin düşüncelerini sınırsızca ifade etmelerine şans verildiğini ifade eden Turgut, "Bu kapsamda yürütülen ve tamamlamış olduğumuz ilk projemiz "Creative Teachers and Students ( Türkiye, İtalya, Yunanistan, Litvanya)" adlı projemizde öğretmenlerimizin kariyerlerini daha aktif ve daha profesyonel, daha çekici ve yenilikçi hale getirmesini sağlamaya çalıştık. Yine bu yıl hibe almaya hak kazanan 'Unıted Colors Of Fıne Arts (Türkiye, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan) projemizle ise farklı kültürel geçmişlerden gelen yabancı ve yerli öğrenciler arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları en aza indirerek İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan ile kurulan ortaklıkla yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

"Toplam 12 ortağımız var"

Projede görev alan öğretmenlerden Ahmet Özdemir ise ilk olarak Creative Teachers and Students olarak başlanılan projesinde temel derslerindeki öğretim problemleri ya da öğretmenlerin öğrencilerle yaşadığı sorunları el aldıklarını söyledi. Özdemir, " Projede 4 ortağımız vardı. İtalya, Litvanya, Yunanistan ve ayrıca Türkiye'den ortaklarımız vardı. Geçen yılki kazanılan projemizde de Aktif vatandaş nasıl olunur ve sorumluluklarını bilen devletine, ülkesine karşı nasıl faydalı olabilen vatandaşların neler yapabileceğini ele aldık. Bu sene kabul edilen Unıted Colors Of Fıne Arts, Göçmen öğrencilerin ve ev sahibi olan öğrencilerimizin problemlerini ele aldık. Güzel Sanatlar, müzik vb. aktivitelerle bunu pekiştiriyoruz. Diğer projemizde çevre sorunlarını ele aldık. Çevre sorunlarını irdeleyerek çözüm yolu aldılar. Toplam 12 ortağımız var. Sanal olarak ortaklarla işbirliğimiz devam etmektedir" dedi.

Öğrencilerden Eren Şenar, Rabia Vural ve Altınay Kaleli ise bu proje sayesinde yurt dışına çıktıklarını, yeni arkadaşlıklardan kazandıklarını ve dünyaya bakış açılarının değiştiğini söylediler.

Son dakika haberleri | Isparta Anadolu Lisesi, 3 Erasmus projesiyle hibe almaya hak kazandı

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Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Isparta Anadolu Lisesi, 3 Erasmus projesiyle hibe almaya hak kazandı - Son Dakika

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