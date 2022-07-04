Son dakika haberleri: İsrail: Gazeteci Ebu Akile'nin cinayetinden kimin sorumlu olduğunu belirlemek mümkün değil - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İsrail: Gazeteci Ebu Akile'nin cinayetinden kimin sorumlu olduğunu belirlemek mümkün değil

04.07.2022 18:22
Son dakika haberleri: İsrail: Gazeteci Ebu Akile'nin cinayetinden kimin sorumlu olduğunu belirlemek mümkün değil

Bir son dakika haberine göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cinayetinden "kimin sorumlu olduğunu belirlemenin mümkün olmadığını" iddia etti.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cinayetinden "kimin sorumlu olduğunu belirlemenin mümkün olmadığını" iddia etti.

İsrail ordusu, Ebu Akile'nin ölümüne yol açan ve Filistin Yönetimi tarafından ABD'ye teslim edilen kurşun üzerinde yapılan balistik inceleme hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD Güvenlik Koordinatörü'nün profesyonel ve bağımsız bir balistik inceleme yapmak için Filistinli tarafın gazeteci Ebu Akile'yi vurduğunu söylediği kurşunu Filistin yönetiminden teslim aldığı" bilgisine yer verildi.

Açıklamada, merminin, hangi silahtan çıktığının belirlenmesi için İsrailli uzman kuruluşlar tarafından dün adli tıp laboratuvarında balistik teste tabi tutulduğu kaydedildi.

İsrail ile Filistin yönetimi arasında aracılık yapan ABD Güvenlik Koordinatörü'nün de katılımıyla gerçekleştirildiği belirtilen inceleme hakkında, şu bilgiler paylaşıldı:

"İsrail ordusu tarafından yürütülen soruşturmalarda, Ebu Akile'nin, bölgeye gelişigüzel ve kontrolsüz ateş eden Filistinli silahlı kişiler tarafından mı yoksa bir İsrail askerinin yanlışlıkla ateş etmesi sonucu mu vurulduğunu belirlemenin mümkün olmadığı sonucuna varıldı. İsrail ordusunun soruşturması, güçlerimizin kasıtlı olarak Ebu Akile'ye ateş etmediğini kati ve kesin olarak doğruladı. Harcanan çabalara rağmen, merminin durumu ve üzerindeki izlerin türü ışığında, merminin test edilen silahtan ateşlenip ateşlenmediğinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı belirlendi."

ABD, Filistinli gazetecinin muhtemelen İsrail tarafından vurulduğu sonucuna vardı

Öte yandan İsrail ordusunun merminin balistik incelemesi hakkında yaptığı resmi açıklamasının ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile farklılık göstermesi dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşuna yönelik başlattığı adli incelemede kurşunun kaynağının tespit edilemediğini ancak Ebu Akile'nin muhtemelen İsrail güçlerince vurulduğu sonucuna varıldığını açıklamıştı.???????

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugün konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Güvenlik Koordinatörü, Şirin Ebu Akile'nin ölümüne muhtemelen İsrail Savunma Kuvvetleri mevzilerinden gelen mermilerin neden olduğu sonucuna vardı." ifadelerini kullanmıştı.

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Filistin Başsavcılığı'nın yanı sıra ve çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.???????

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İsrail: Gazeteci Ebu Akile'nin cinayetinden kimin sorumlu olduğunu belirlemek mümkün değil - Son Dakika

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