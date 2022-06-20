İstanbul Barosu: Kapasitesi olmayan belediyeler hayvanları ölüme terk etti - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Barosu: Kapasitesi olmayan belediyeler hayvanları ölüme terk etti

20.06.2022 14:49
İstanbul Barosu: Kapasitesi olmayan belediyeler hayvanları ölüme terk etti

İSTANBUL Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, kapasitesi ve bakım evi olmayan belediyelerin hayvanları toplayıp, ölüme terk ettiğini söyledi.

İSTANBUL Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, kapasitesi ve bakım evi olmayan belediyelerin hayvanları toplayıp, ölüme terk ettiğini söyledi. Ekmekçi 2021 yılı verilerine göre 1390 belediyeden sadece 237'sinin bakımevi olduğunu belirtti. Merkezin Tehlike Arz Eden Hayvanlarla' ilgili genelgelinin  iptali için dava açtığı, 4 aydır sonuçlanmadığı da bildirildi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Kurultayı, 'Yasaklanan Köpek Irkları' başlığıyla İstanbul Barosu'nun Beyoğlu'ndaki binasında düzenlendi. Toplantıya İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mustafa Özcan, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Pendik, Sarıyer, Silivri belediyelerinden temsilciler, İstanbul ve diğer bazı illerden baro üyeleri katıldı.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu Hayvanları Koruma Kanunu'nun 2004 yılında çıktığını, yönetmeliğinin ilan edildiğini belirterek "Bu yaşam hakkının kutsallığı ve hayvan hakları konusundaki farkındalığın toplumun belirgin kesimlerinde ve kamuda da önemli ölçüde artması bekleniyordu. Süreç öyle de gelişiyordu. Özellikle 2021 Temmuz ayında Hayvanları Koruma Kanunu'nda ve TCK'da yapılan değişiklikler, yapılanların aslında bizim düşündüğümüz çerçevede pek de olgunlaşmadığını gösterdi" dedi. Çıkan yasanın önce 'Buna da şükür' anlayışıyla karşılandığını belirten Durakoğlu, "Geldiğimiz noktada sorunun öylesine çözümlenmeyeceği, ilan edilen genelgelerle de, bizi bir bakıma haklı çıkarmış oldu" dedi.İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Gülsaniye Ekmekçi 2021 yılı verilerine göre 1390 belediyeden sadece 237'sinin bakımevi olduğunu belirtti. Bakım evi bulunmayan ya da kapasitesi yeterli olmayan belediyelerin hayvanları toplayıp, yerleşim yerlerinden uzak, dağlık, ormanlık arazilere terk ettiklerini ifade eden Ekmekçi, "Yani ölüme terk etmiş oldular. Eğer ırkları yasaklayarak bir çözüm bulunmuş olsaydı, 1910 yılında Hayırsız Ada'da köpeklerin ölüme terk edilmesinden sonra, bugün İstanbul sokaklarında tek bir köpek bile kalmamış olurdu" diye konuştu.

GENELGENİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

Merkez Üyesi Avukat Özlem Yazıcıoğlu ise genelgeyle istenmeyen sonuçlar ortaya çıktığını belirterek "Bu genelgenin pek çok sebeple hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Danıştay'da iptal istemiyle dava açılmıştır. Yürütmeyi durdurma talebimiz, henüz bir karara bağlanmamıştır. Yaklaşık 4 aydır bir karar alınmamıştır" dedi.


YORUMLAR
500
İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak İstanbul'da 'yanlış adres verdiği' iddiasıyla eczacıyı tehdit eden şüpheli tutuklandı İstanbul'da 'yanlış adres verdiği' iddiasıyla eczacıyı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

İstanbul Barosu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Barosu: Kapasitesi olmayan belediyeler hayvanları ölüme terk etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:34 Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
20:29 İsrail'de koalisyon ortakları erken seçim kararı aldı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak
20:12 Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüştü: Faaliyetlerini sonlandırın
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
19:53 İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 21:07:00. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Barosu: Kapasitesi olmayan belediyeler hayvanları ölüme terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement