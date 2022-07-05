BEYKOZ'da Pazar günü çıkan orman yangını ile ilgili yapılan çalışmalarda B.N. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | İSTANBUL-BEYKOZ'DAKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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