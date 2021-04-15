Son dakika haberleri... İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 21 bin şişe taklit ürün ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da sahte parfüm imalathanelerine düzenlenen operasyonda çeşitli parfüm markalarına ait 21 bin 439 şişe taklit parfüm ele geçirildi, olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Bürosunca, sahte parfüm imalathaneleri tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bağcılar, Bahçelievler ve Esenler'de belirlenen merdiven altı 5 ayrı sahte parfüm imalathanesine dün operasyon düzenlendi. Baskınlarda çeşitli parfüm markalarına ait 21 bin 439 şişe taklit parfüm, 462 bin 742 parfüm kutusu, şişe kapağı, şişe ve ambalaj ile 25 litre doluma hazır parfüm esansı ele geçirildi. Olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalandığı operasyonda parfüm imalatında kullanılan 8 makineye el konuldu. Emniyet kaynakları, ele geçirilen taklit ürünlerin piyasa değerinin 18 milyon 452 bin civarında olduğunu duyurdu. Operasyonda yakalanan H.B., M.E.T., H.D., H.E. ve S.K. adlı 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, ele geçirilen merdiven altı sahte parfümler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi. - İSTANBUL