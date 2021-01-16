Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 475 ölüm - Son Dakika

Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 475 ölüm

16.01.2021 20:17
Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 475 ölüm, System.String[]

Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saat içinde korona virüs nedeniyle 475 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 310 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da son 24 saat içinde korona virüs nedeniyle 475 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 310 yeni vaka tespit edildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüs salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saat içinde 16 bin 310 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 368 bin 733'e ulaştı. Son 24 saat içinde korona virüs nedeniyle 475 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 81 bin 800'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 2 bin 520'ye düştüğünü belirterek, 16 bin 186 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

BREZİLYA'DA GÖRÜLEN MUTASYON SEBEBİYLE SINIRLAR KAPATILDI

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, mutasyona uğramış korona virüs türünün görüldüğü Brezilya ile sınırların kapatıldığını açıkladı. Speranza, son 14 gün içinde Brezilya'da bulunan kişilerin İtalya'ya girişine ve transit geçişine izin verilmeyeceğini söyleyerek, son 14 gün içinde ülkeye Brezilya'dan gelen kişilerin de Covid-19 testine tabi tutulacağını duyurdu.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Brezilya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 475 ölüm - Son Dakika


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