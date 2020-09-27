Son dakika haberleri: İzmir'de çıkan orman yangını Balıkesir'e sıçradı
Son dakika habere göre İzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balıkesir'e sıçradı.
İzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balıkesir'e sıçradı.
Bergama Madra bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etsikiyle yayıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan karaçam ağaçlarından oluşan ormana da sıçrayan yangına 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabası sürüyor.
Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan da müdahale edilecek.
Son Dakika Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu 15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu