Son dakika haberleri! KAFEDE OTURAN GRUBA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri! KAFEDE OTURAN GRUBA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

05.07.2022 19:09

Son dakika haberlerine göre NİĞDE'de, kafede oturan 4 kişilik gruba bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

NİĞDE'de, kafede oturan 4 kişilik gruba bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheli kaçarken, saldırıda şans eseri kimseye kurşun isabet etmedi, iş yerinin kırılan camının parçası bir müşterinin kolunu ve bacağını hafif şekilde yaraladı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.20 sıralarında Selçuk Mahallesi'ndeki bir kafede yaşandı. Başındaki şapkayla kafeye yaklaşan kimliği belirsiz kişi, masada oturan 4 kişilik gruba tabancayla ateş açıp kaçtı. Bu sırada kafedeki gruptan biri de şüpheliye tabancayla karşılık verdi. Olayda şans eseri kimseye kurşun isabet etmezken, kafede oturan müşterilerden M.S., kırılan iş yeri camının kolunu ve bacağını kesmesi sonucu hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KAFEDE OTURAN GRUBA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

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