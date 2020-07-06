Son dakika haberleri | Kapadokya'da 4 kaçak yapı yıkıldı

Bir son dakika haberine göre - Kapadokya'da 4 kaçak yapı yıkıldı Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından alınan karar sonrasında kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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