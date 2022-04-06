Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)

06.04.2022 14:13
Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)

Gelen son dakika haberlerine göre KONTROL ALTINA ALINDIKaraman'da, plastik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangına, Mersin ve Konya'dan gelen itfaiye ekipleri ile TOMA'nın yanı sıra beton fabrikasında kullanılan mikser ve pompalı vinçle de müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Karaman'da, plastik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangına, Mersin ve Konya'dan gelen itfaiye ekipleri ile TOMA'nın yanı sıra beton fabrikasında kullanılan mikser ve pompalı vinçle de müdahale edildi. Fabrika işçileri de itfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında destek oldu.

Yangın, 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması başlattı. Öte yandan Vali Mehmet Alpaslan Işık, fabrikaya gelip, incelemelerde bulundu.


Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)
Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)
Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)
Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)
Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)
YORUMLAR
500
Karaman'da plastik malzeme üreten fabrikada yangın Karaman'da plastik malzeme üreten fabrikada yangın Son dakika haberi | Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı Son dakika haberi | Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

Karaman, İtfaiye, Mersin, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3) - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde
13:58 Marmaray'a da zam geldi! En kısa taşıma ücreti 5.48 TL oldu
13:54 Putin'e son ölümcül darbe! ABD derine iniyor, Putin'in kızları da hedefte!
13:38 Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
13:34 Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday oluyor
13:21 AK Parti'den enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 14:19:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement