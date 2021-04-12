Merkezi Ankara 'da bulunan Beypazarı Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Kaytanbıyık, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar TOKİ'nin yanlış mesajıyla kısa süreliğine ev sahibi oldu

Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor