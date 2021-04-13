Son dakika haberleri: Karayolları taşımacılığında önemli kazanımlar - Son Dakika

Son dakika haberleri: Karayolları taşımacılığında önemli kazanımlar

13.04.2021 12:02
Son dakika haberleri: Karayolları taşımacılığında önemli kazanımlar, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan girişimler neticesinde 2020 yılında mevcut geçiş belgelerine ilave olarak Rusya'dan 7 bin 500 adet, Kazakistan'dan ise 12 bin adet transit geçiş belgesi temin edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan girişimler neticesinde 2020 yılında mevcut geçiş belgelerine ilave olarak Rusya'dan 7 bin 500 adet, Kazakistan'dan ise 12 bin adet transit geçiş belgesi temin edildi. Covid-19 salgını nedeniyle geçiş belgelerine olan talebin arttığı ve temin edilen belgelerin kısa sürede tükendiği bilgisini aktaran Bakanlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce yapılan girişimler neticesinde ilave geçiş belgesi temin edildiğini bildirdi. Bakanlık ayrıca Türkmenistan güzergahının transit taşımalara açılması amacıyla görüşmelerin devam ettiğini; taşımacıların sorunlarının çözümü amacıyla yoğun çaba sarf edilmekte olduğunu ve son dönemde önemli kazanımlar elde edildiği bilgisini de paylaştı.

4 bin 500 adet ilave belge alınarak sefer başına 100 dolar indirim sağlandı

Yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce Uluslararası karayolu taşımacılığında, taşımacıların sorunlarının çözümü amacıyla yoğun çaba sarf edilmekte olduğunu ve son dönemde önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Bakanlık, 2020 yılında Azerbaycan tarafı ile yapılan görüşmeler sonucunda, Ro-Ro maliyetlerinin 300 dolara düşürüldüğünü, 4 bin 500 adet ilave belge alınarak sefer başına 100 dolar indirim sağlandığını, Özbekistan geçiş belgesi kotasının 37 bine yükseltildiğini ve 10 bin adet ücretsiz geçiş belgesi temin edilerek sefer başına 400 dolar indirim sağlandığını bildirdi.

Covid-19 salgını geçiş belgelerine olan talebi arttırırken Bakanlık ilave geçiş belgesi temin etti

Bakanlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 31 Mart 2021 tarihinde Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabıyev ile gerçekleştirdiği toplantılara anımsatarak, şu açıklamalara yer verdi:

"Azerbaycan geçiş ücretleri konusu yeniden gündeme getirilmiştir. Önümüzdeki dönemde ücretler konusunda önemli gelişmeler beklenilmektedir. Ayrıca, çıkan iddiaların aksine, Bakanlığımızca yapılan girişimler neticesinde 2020 yılında mevcut geçiş belgelerine ilave olarak Rusya'dan 7 bin 500 adet, Kazakistan'dan ise 12 bin adet transit geçiş belgesi temin edilmiştir. Covid-19 salgını nedeniyle Türkmenistan sınır kapılarının kapanması ve Orta Asya ülkelerine yönelik ticaretteki artış sonucu, geçiş belgelerine talep artmış olup temin edilen belgeler kısa sürede tükenmektedir. Kazakistan'dan alınan 2 bin adet transit geçiş belgesi normal zamanlarda yıl boyunca yeterli gelirken, 2021 yılında alınan 4 bin transit belge, Türkmenistan güzergahının kapalı olması nedeniyle 75 günde tükenmiştir."

Sorunun çözümü için 25 Mart 2021 tarihinde Bakan Karaismailoğlu'nun Kazakistanlı mevkidaşı Beibut Atamkulov ile görüştüğü ve 3 bin adet ilave transit geçiş belgesi konusunda mutabakat sağlandığı bilgisini aktaran Bakanlık, söz konusu belgelerin Büyükelçiliğe teslim edilir edilmez ivedi bir şekilde, bir gün içerisinde ülkemize ulaştırılarak 2 Nisan 2021 tarihinde taşımacılara dağıtılmaya başlanıldığını bildirdi.

Türkmenistan güzergahının transit taşımalara açılması amacıyla görüşmeler devam etmektedir

Rusya'dan da 5 bin adet ilave transit geçiş belgesi temini konusunda mutabakata varıldığı ve bu belgelerden ülkemize ulaşan bin adet transit geçiş belgesinin dağıtımına başlanıldığını da aktaran Bakanlık, geri kalan belgelerin dağıtımına da kısa süre içerisinde başlanacağını belirterek; yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkmenistan güzergahının yeniden açılması amacıyla Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Türkmen muhatabı ile görüşme gerçekleştirmiş, sonrasında diplomatik kanallardan yürütülen girişimlerin de neticesinde Türkmenistan tarafı 2021 yılı Nisan ayı itibariyle ülkemiz taşıtlarının Ro-Ro ile Türkmenistan'a ikili taşımalarına müsaade etmeye başlamıştır. Türkmenistan güzergahının transit taşımalara da açılması amacıyla görüşmeler devam etmektedir. Orta Asya ülkelerine yönelik taşımacılığımıza Afganistan üzerinden yeni bir alternatif güzergah kazandırmak amacıyla çalışmalar yürütülmüş, 2021 yılı Şubat ayında Afganistan heyeti ülkemizde ağırlanarak güzergah seçenekleri görüşülmüştür. Ayrıca, 12 Nisan 2021 tarihinde de Bakanlığımıza gelen taşımacılarımız ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirilmiş, sorunlar dinlenmiştir. Firmalarımız Bakanlığımıza çağrı merkezi, telefon, e-posta, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli kanallar ile de ulaşabilmektedir. Gün içinde taşımacılarınızdan gelen pek çok sorun çözüme kavuşturulmaktadır. Yabancı plakalı taşıtlara yönelik kontroller ise yıldan yıla artmakta olup, yabancı taşıtın ilgili cezayı ödememesi durumunda ülkemizden çıkışına veya çıkış yapmış olması durumunda ise ülkemize tekrar giriş yapmasına müsaade edilmemektedir." - ANKARA

Son dakika haberleri: Karayolları taşımacılığında önemli kazanımlar

Türkmenistan, Koronavirüs, Kazakistan, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Karayolları taşımacılığında önemli kazanımlar - Son Dakika Ekonomi


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