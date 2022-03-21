Son dakika haberleri | Kars Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Aysima'ya anlamlı ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kars Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Aysima'ya anlamlı ziyaret

21.03.2022 16:11
Son dakika haberleri | Kars Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Aysima'ya anlamlı ziyaret

Son dakika haberi... Kars'ta polis, kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardığı kız çocuğunu evinde ziyaret etti.

Kars'ta polis, kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardığı kız çocuğunu evinde ziyaret etti.

Kars'ta 10 Mart'ta Bayrampaşa Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde meydana gelen trafik kazasında kayarak aracın altında kalmaktan son anda trafik polisi tarafından kurtarılan 5 yaşındaki Aysima Özdemir'i İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer, polis memuru Celal Aydın evinde ziyaret ederek Aysima'ya çeşitli hediyeler verdi. Sağdıç ve beraberindekiler Aysima'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sağdık, küçük Aysima'ya bir de polis üniforması hediye ederek Aysima'yı polis bayramına davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Anne Berna Özdemir, kazadan sonra kendilerini hiç yalnız bırakmayan ve daha sonrada evlerinde ziyaret eden Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer ile Celal Aydın'a bir keze daha teşekkür etti.

Sağdıç ve beraberindekiler daha sonra Aysima'nın evinden ayrıldılar. - KARS

Son dakika haberleri | Kars Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Aysima'ya anlamlı ziyaret
Son dakika haberleri | Kars Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Aysima'ya anlamlı ziyaret
Son dakika haberleri | Kars Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Aysima'ya anlamlı ziyaret
Son dakika haberleri | Kars Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Aysima'ya anlamlı ziyaret
Son dakika haberleri | Kars Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Aysima'ya anlamlı ziyaret

YORUMLAR
500
Kars'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü Kars'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü Kars'ta polis tarihi eserler ele geçirdi Kars'ta polis tarihi eserler ele geçirdi

Trafik Denetleme, Celal Aydın, Polis, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kars Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Aysima'ya anlamlı ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
16:07 HDP'nin nevruz etkinliğinde terör örgütü lehine slogan atan çok sayıda kişi gözaltına alındı!
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:42 Esir Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukrayna'ya verilen zarar tek tek izletildi
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:10 FETÖ elebaşı Gülen, hastane çıkışında görüntülendi! "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" açıklamasını yapmıştı
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 16:17:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kars Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Aysima'ya anlamlı ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement