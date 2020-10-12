KAYSERİ'nin Sarız ilçesine bağlı Yedioluk ve Kıskaçlı bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yedioluk ve Kıskaçlı bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kuru otların da bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için bölgedeki çalışmalar devam ediyor.