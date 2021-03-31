Yeni tip koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasındaki İzmir'de, öğrenciler, esnaf ve işçilerin eğitimi için akademisyenlerin hazırladığı 7 videoyla tedbirlere yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.

TÜBİTAK'ın "Kovid-19 ve Toplum" başlıklı proje çağrısı kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) yürütücülüğünde Ege ve Yaşar üniversitelerinden akademisyenler tarafından eğitim videoları hazırlandı. Videolara Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) üyesi hekimler de katkı koydu.

Uzmanların bulaşıcı hastalıktan korunma yolları ve tedbirlere yönelik doğru uygulamaları aktardığı eğitim videoları, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ege Bölgesi Sanayi Odası ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İESOB) desteğiyle riskli gruplara ulaştırılmaya başlandı.

Projenin koordinatörü SBÜ İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi ve BUHASDER Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, AA muhabirine, projenin amacının, alınacak tedbirlerle salgının önlenebileceğini topluma göstermek olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle birçok kişinin yaşamını kaybettiğine dikkati çeken Köse, "Projede özellikle riskli meslek gruplarının Kovid-19 salgını karşısında nasıl korunacağı, neler yapılması gerektiği anlatılıyor. Bu videoları, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilere, Ege Bölgesi Sanayi Odası ile İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ise çevrim içi olarak üyelerine ve çalışanlara ulaştıracak. Bu sayede vatandaşlarımız Kovid-19 salgınıyla mücadelede doğru olduğunu zannettiği birçok yanlış bilgiyi de öğrenmiş olacak. Bu projenin İzmir genelinde vaka sayısını azaltmasına katkı koyacağını düşünüyoruz." dedi.

Videoları hazırlayan Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Özarslan ise basit anlatımların olduğu ve toplumun tüm kesimlerine özel tedbirlerin ele alındığı 7 video hazırladıklarını aktardı.

Özarslan, "Özellikle riskli meslekler olarak öne çıkan taksici, otobüs şoförü ve fabrika çalışanlarına ilişkin animasyonlar hazırlandı. Tedbirler en ince ayrıntısına kadar anlatıldı" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Yusuf Özbel ise herkese, ihtiyacı olan bilgiyi ulaştırmaya çalıştıklarını, kısa sürede hayli önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Videoların gösterimi zorunlu olacak

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da TÜBİTAK desteğiyle hazırlanan bu projeye çok önem verdiklerini belirterek, "Eğitim videolarının tüm üyelerimize ulaşmasını sağlayacağız. Verdiğimiz eğitimlerde videoların gösterimini zorunlu hale getireceğiz. Bu çalışmanın vaka sayısının azalmasında etkili olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Videoyu izleyen 30 yıllık taksi şoförü Ali Aydıner ise Kovid-19'a karşı genelde kulaktan duyma bilgiler bulunduğunu, izledikleri videoyu anlaşılır bulduğunu ifade ederek, "Tüm arkadaşlara bu link atıldı. El yıkamadan, maske takmaya hatta sosyal mesafeye kadar daha önce doğru bildiğimiz birçok bilginin yanlış olduğunu anladık." dedi.

Lokantada aşçı olarak görev yapan Metin Usta ise videoları büyük bir dikkatle izlediğini, Kovid-19 ile mücadelede önlem alınmasının şart olduğunu, bu konuda herkese önemli görevler düştüğünü aktardı.