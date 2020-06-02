Son dakika haberleri! Kırşehir'de ayakta yolcu taşıyanlara ceza uygulanacak - Son Dakika

Kırşehir'de, ayakta yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarının sahiplerine ceza uygulanacağı bildirildi.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeni kararlar aldığı belirtildi.

Tüm şehir içi toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu kabul edileceği yönündeki hükmün yürürlükten kaldırıldığı hatırlatılan açıklamada, minibüslerin, ruhsatlarında belirtilen koltuk sayısı kadar yolcu taşımaları ve ayakta yolcu alınmamasına karar verildiği aktarıldı.

Belediye otobüslerinin ruhsatında belirtilen koltuk sayısı kadar oturarak yolcu taşıması ve bunun yüzde 50'si kadar yolcu kabul edilmesinin kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, kurallara uymayanlara ilgili kanunlar gereğince adli ve idari ceza uygulanacağı kaydedildi.