Son dakika haberleri! KOP desteğiyle atıklar katma değere dönüşüyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında, Konya'da atıkların özel eğitim gören öğrencilerin elinde katma değere dönüştürüldüğü bildirildi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2019 Yılı KOPSOGEP Mali Destek Programı kapsamında finansman desteği verilen "KOP ile Doğaya Dönüşüm Projesi" ile öğrencilerin, atıklardan kompost ürettiği, serada süs bitkisi yetiştirdiği belirtildi.

Proje yürütücüsü Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret eden KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, okul bahçesine kurulan kompost tesisi ile 200 metrekarelik serayı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Başkan Şahin, sera eğitimi sonrası çocukların süs bitkisi üretimine devam ederek meslek sahibi olabileceklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Sera içerisinde uygulamalı eğitimlerini tamamlayan çocuklarımız mezun olmalarının ardından süs bitkisi üretimine devam ederek hem meslek sahibi olabiliyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlayabiliyorlar. Seraya entegre yürütülen diğer projede ise sera içerisinde oluşan artıklar, tarımsal atıklar ve okulda eğitim alan 110 öğrencinin yemeğinden çıkan artıklar gibi tüm organik atıklar kompost yapımında kullanılarak geri dönüşüm sağlanmış oluyor. Cumhurbaşkanımız eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında sürdürülen bu projemizde organik madde miktarı yüksek atıkların burada kompost yapılarak tekrar tarımsal üretimde kullanılması ve bu uygulamaların yaygınlaşarak arttırılmasını hedefliyoruz. Öğrencilere verilen eğitimlerde atıkların çöpe değil doğaya geri kazandırılacağı uygulamalı olarak gösterilmiş oluyor."