Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınına adanan "Haber Fotoğraf Ödülleri: Kovid'i Yenmek" fotoğraf yarışması düzenlenecek - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınına adanan "Haber Fotoğraf Ödülleri: Kovid'i Yenmek" fotoğraf yarışması düzenlenecek

20.11.2020 14:23
Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınına adanan

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına adanan "Haber Fotoğraf Ödülleri: Kovid'i Yenmek" fotoğraf yarışması gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına adanan "Haber Fotoğraf Ödülleri: Kovid'i Yenmek" fotoğraf yarışması gerçekleştirilecek.

Rus TASS haber ajansınca düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasının jüri üyeliğine Anadolu Ajansı (AA) Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez de seçildi.

Kovid-19'a adanan yarışma, salgın sırasında profesyonel kahramanlık sergileyen foto muhabirlerinin önemli çalışmalarını yüceltmeyi amaçlıyor.

Öte yandan jüride AP, ANSA, REUTERS, AFP, KYODO, PA, YONHAP gibi dünyanın önde gelen haber ajansları ve ödüllü fotoğrafçıları da yer alıyor. Yarışmaya, AA foto muhabirlerinin de katılması öngörülüyor.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya, medya için çalışan veya medya ile iş birliği yapan her fotoğrafçı katılabilecek.

Yarışmada "Tek Fotoğraf" ve "Fotoğraf Dizisi" olmak üzere iki ana kategori bulunuyor. Bu iki ana kategoride yarışmayı kazananlara 3'er bin dolar ödül verilecek.

Jüri ayrıca yarışmaya gönderilen tüm fotoğraflar arasından en iyi fotoğrafı seçecek ve bu fotoğrafa "Büyük Ödül" verilecek. Büyük ödülün sahibi ise 10 bin dolar kazanacak.

Başvuruların 1 Aralık'a kadar süreceği yarışmanın sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Kovid-19 salgınının duyurulmasının birinci yılı olan 11 Mart 2021'de açıklanacak.

Yarışmanın detaylarına "www.npacontest.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, Hasan Öymez, TASS, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınına adanan 'Haber Fotoğraf Ödülleri: Kovid'i Yenmek' fotoğraf yarışması düzenlenecek - Son Dakika


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