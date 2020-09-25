Son dakika haberleri | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Son dakika haberi... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 32 milyon 603 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 989 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı 24 milyonu aştı.

Son dakika haberleri | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 32 milyon 603 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 989 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı 24 milyonu aştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 187 bin, Hindistan'da 5 milyon 818 bin, Brezilya'da 4 milyon 657 bin, Rusya'da 1 milyon 136 bine yükseldi.

ABD'de Virginia eyaletinin Valisi Ralph Northam ile eşinin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

İspanya'da vaka sayılarındaki artıştan dolayı karantina uygulanan veya serbest dolaşıma kısıtlama getirilen belediyelerin sayısı 86'ya çıktı.

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 874 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte tespit edilen 1912 yeni vaka, ülkede sıkı karantina tedbirlerinin kalktığı mayıs ayı başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka artışı oldu.

Salgında en yüksek günlük vaka sayısının dün kaydedildiği Fransa'da, bar, restoran sahipleri ve müşteriler salgın önlemlerini protesto etti.

Çinli ilaç şirketi SinoVac, Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının 2021 başında kullanıma hazır hale gelebileceğini bildirdi.

Çin, Kovid-19'a karşı halen geliştirmekte olduğu aşılar yaygın kullanıma sunulduğunda yılda 1 milyar doz aşı üretebilecek kapasiteye ulaşmayı hedeflediğini duyurdu.

İsrail polisi, salgınla mücadele tedbirlerini gerekçe göstererek Filistinlilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gitmesine izin vermedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, malzeme eksikliği nedeniyle Kovid-19 testlerini iki gün boyunca durdurmak zorunda kaldıklarını duyurdu.

Balkan ülkesi Karadağ'da son günlerde vaka artışlarının kaydedildiği Niksic, Berane ve Andijevica Belediyelerinde 28 Eylül'den itibaren 22.00 - 05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında vaka artış hızındaki gerilemenin nedeninin hükümetlerin aldığı önlemler ve kıtaya özgü çevresel faktörler olduğunu belirtti.

DSÖ'den yapılan bir diğer açıklamada, salgın sırasında kuzey yarım kürede grip aşısı için taleplerinin arttığı, bazı ülkelerin bu aşıyı tedarik etmekte sıkıntılar yaşadığı bildirildi.

Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, uluslar arası toplumdan, salgın nedeniyle ekonomik durgunluk yaşayan az gelişmiş ülkelere yardım etmesini istedi.

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, salgına karşı alınan bazı tedbirlerin kaldırılması yönünde karar aldı. Karar gereği, tarımla ilgili sergi ve festivallerin, salgına karşı belirlenen kurallara uyulması şartıyla düzenlenmesine izin verilirken, tiyatro ve konser salonlarında vatandaşların katılımıyla etkinliklerin düzenlenebileceği açıklandı.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, ülkeye giriş yapan yabancı uyrukluların Kovid-19 testi ve 2 haftalık karantina masrafı olarak 4 bin 700 Malezya Ringgiti (8 bin 563 TL) ödeyeceğini açıkladı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte kaydedilen 4 bin 823 vakayla, salgının başından bu yana en yüksek günlük sayıya ulaşıldığını açıkladı. Vaka artışlarının önüne geçmek amacıyla 14 Eylül'de başkent Cakarta'da yeniden yürürlüğe giren geniş kapsamlı kısıtlamaların 11 Ekim'e kadar uzatıldığı açıklandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ekibinden bir kişinin Kovid-19'a yakalanmasından sonra girdiği karantinayı sonlandırdı.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), salgın nedeniyle seyirci sayısının 1000 ile sınırlandırıldığı belirtildi.

Brezilya'da geleneksel Rio Karnavalı geçit töreninin, salgın nedeniyle 2021'de gerçekleştirilmeyeceği kaydedildi.

Avrupa Birliği, İngiltere, Brezilya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 21:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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