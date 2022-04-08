Son dakika haberleri: Kuleba Toplantı gündemimde sadece 3 madde vardı Silahlar, silahlar ve silahlar - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kuleba Toplantı gündemimde sadece 3 madde vardı Silahlar, silahlar ve silahlar

08.04.2022 11:02

Bir son dakika haberine göre Kuleba: Toplantı gündemimde sadece 3 madde vardı: Silahlar, silahlar ve silahlarBELÇİKA, (DHA)- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ortaklarla birlikte düzenlenen oturumuna katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, NATO...

Kuleba: Toplantı gündemimde sadece 3 madde vardı: Silahlar, silahlar ve silahlar

BELÇİKA, (DHA)- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ortaklarla birlikte düzenlenen oturumuna katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, NATO karargahında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kuleba, 'Buraya basit bir mesajla geldim. Toplantı gündemimde sadece 3 madde vardı: Silahlar, silahlar ve silahlar' dedi.

Konuşmasına Rusya'ya karşı Ukrayna'nın desteklenmesi ve ayrıca Ukrayna'ya karşı Rus saldırganlığının küresel sonuçlarını tartışmak üzere Brüksel'de, müttefikler ve diğer NATO ortak ülkeleri ile bir araya gelmenin önemli bir fırsat olduğunu belirterek başlayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, 'Buraya basit bir mesajla geldim. Toplantı gündemimde sadece 3 madde vardı: Silahlar, silahlar ve silahlar. Savaşı kazanmak için her şeyden önce silahlara ihtiyaç var. Ukrayna'da Rus uçaklarına, tanklarına ve birliklerine karşı savaşarak sadece kendimizi değil, müttefiklerin güvenliğini de savunuyoruz. Anlaşma, Ukrayna'nın önerdiği adil bir anlaşma basit: Bize ihtiyacımız olan her şeyi sağlayın ve biz de hem kendi güvenliğimiz hem sizin güvenliğiniz için savaşacağız, böylece Başkan Putin Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5'inci maddesini test etme şansına sahip olmayacak. Bugün, müttefiklerin, Ukrayna'nın sadece kendisi için değil, onlar için de savaştığı gerçeği hakkında giderek artan bir anlayışa sahip olduğunu duymaktan memnun oldum' şeklinde konuştu.

'TALEBİMİZ KONUSUNDA AÇIKTIM'

Müttefiklerin kendilerini duyduğunu belirten Kuleba, 'Tartışmalarımızın sonuçları konusunda ihtiyatlı bir şekilde iyimserim. Müttefikler bizi duydu. Talebimiz ve bu talebin yerine getirilmesi gereken zaman çizelgesi konusunda çok açıktım. Bu nedenle, bugün söylenen ve tartışılan her şeyin müttefiklerle takibini sabırsızlıkla bekleyeceğim' dedi.

Son dakika haberleri: Kuleba Toplantı gündemimde sadece 3 madde vardı Silahlar, silahlar ve silahlar
Son dakika haberleri: Kuleba Toplantı gündemimde sadece 3 madde vardı Silahlar, silahlar ve silahlar
Son dakika haberleri: Kuleba Toplantı gündemimde sadece 3 madde vardı Silahlar, silahlar ve silahlar

YORUMLAR
500
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Bucha buzdağının görünen kısmı' Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Bucha buzdağının görünen kısmı' Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

Dmitro Kuleb, Belçika, Brüksel, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kuleba Toplantı gündemimde sadece 3 madde vardı Silahlar, silahlar ve silahlar - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:53 Demet Akbağ'ın tiyatro özlemi 15 yıl sonra bitti! Sanatçılar usta ismi ön sıradan izledi
10:46 "Tencere alana arsa hediye " kampanyasına katıldı, dolandırıcıların kurbanı oldu
10:39 "Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı" demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor
10:25 Türkçe paylaşım yapan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu
10:15 Roma, Norveç takımına elenince sıralamada gerileyen Türkiye Avrupa ligine temsilci gönderemiyor
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
10:06 En zengin 10 Türk belli oldu! Murat Ülker zirvede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 11:16:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kuleba Toplantı gündemimde sadece 3 madde vardı Silahlar, silahlar ve silahlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement