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Son dakika haberleri! Kuru meyve trendi dünyada yükselişte - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kuru meyve trendi dünyada yükselişte

06.06.2021 13:39
Son dakika haberleri! Kuru meyve trendi dünyada yükselişte, System.String[]

Son dakika haberler: Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi (International Nut and Dried Fruit Council-INC) tarafından 25-27 Mayıs'ta gerçekleşen 2021 INC 3D Çevrimiçi Konferansı tamamlandı.

Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi (International Nut and Dried Fruit Council-INC) tarafından 25-27 Mayıs'ta gerçekleşen 2021 INC 3D Çevrimiçi Konferansı tamamlandı. Konferans, dünyanın 70'ten fazla ülkesinden kuru ve kabuklu meyve endüstrisindeki bin 300'den fazla sektör profesyonelini bir araya getirdi.

70'in üzerinde uzman konuşmacı, sürdürülebilirlik, rekolte tahminleri, arz ve talep, kuru ve kabuklu meyvelerin insan sağlığına yararları ve tüketimi artırma çabaları gibi konulara değinerek sektör hakkında tartışmalara öncülük etti.

Türkiye Kuru Meyve İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, konferansta INC şemsiyesi altındaki her ürün için son derece bilgilendirici çalışma grubu oturumlarının yer aldığını ve bir sonraki yılın rekolte tahminleri, arz ve talep, tüketim ve Covid-19'un kabuklu ve kuru meyve endüstrisi üzerindeki etkisi gibi en sıcak gündem konularının ele alındığını söyledi.

"Tüm sektördeki ürünlere yönelik talep tırmanmaya devam ediyor ve tüketimi sürdürme çabası var" diyen Öz, "Covid-19 salgın döneminde ortaya çıkan birçok zorluğa rağmen artan atıştırmalık, bileşen bazlı kullanım, evde pişirme ve sağlıklı gıdalara daha fazla odaklanma gibi fırsatlar doğdu. Çalışma grupları ayrıca sürdürülebilirliğin artan önemi ve sürdürülebilir faaliyetlerin artırılması için sektör tarafından gösterilen çabalar hakkında ayrıntılı bilgi paylaşımında bulundu. Sektör uzmanları, iklim değişikliğinin ürünler üzerindeki etkisinin yanı sıra nakliye ve lojistik zorluklarına da değindi" şeklinde konuştu.

"Üretimde yüzde 16 ile yüzde 3 arasında artış bekleniyor"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "2021-2022 sezonunda badem, Brezilya fındığı, kaju, fındık, makademya, kabuklu ceviz, çam fıstığı ve iç ceviz, kabuklu Antep fıstığı üretiminin bir önceki sezona benzer seviyelerde gerçekleşeceği, küresel ölçekte üretimin 5,2 milyon metrik ton düzeylerinde olacağı tahmin ediliyor. Çam fıstığı, fındık, makademya, pikan cevizi, ceviz ve bademde yıllık yüzde 16 ile yüzde 3 arasında değişen oranlarda üretim artışları bekleniyor. Dikili alanlar artırılırsa istenilen verime ulaşılabilir. En önemli nokta ise iklim değişikliği, çoğunlukla kuraklık ve don gibi olayların bazı ürünlerde rekolte sonuçlarını etkilemesi" dedi.

"Avrupa'nın yanı sıra Latin Amerika ve Uzak Doğu'da ilgi büyüyor"

Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) Türkiye Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan ise benzer şekilde, 47,8 milyon MT (kabuklu) olarak tahmin edilen küresel yer fıstığı üretiminin de bir önceki sezon aralığında kalmasının beklendiğini açıkladı. Genel hacim ve ürün kalitesinin iyimser bir tablo çizdiğini ifade eden Göksan, "Sağlıklı ve bitki temelli beslenme trendleri tarafından yönlendirilen atıştırmalık ve yeni ürün tüketimi, Avrupa'nın yanı sıra Arjantin'de de artıyor. Ancak ihracat pazarı bu menşein ana odak noktası olmaya devam ediyor. Çin iç pazarında, geleneksel olarak yağlı ürünler tüketimi hakim. Atıştırmalık ürünler ve işlenmiş ürünlerde yer alan kuru meyve katkısı olan mamul ürünlerinde de bir miktar büyüme var" diye konuştu.

"Dünyada kuru meyve üretimi 3,1 milyon tona ulaşabilir"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık da 2021-2022 sezonunda küresel erik ve hurma üretiminde sırasıyla yüzde 34 ve yüzde 11 oranında artış öngörüldüğünden bahsetti.

Konferansta ayrıca, kabuklu ve kuru meyvelerin Covid-19 salgın döneminde, 'Kabuklu Meyveler ve Sürdürülebilirlik' bağlamında sağlığa faydalarını kapsayan ve kabuklu ve kuru meyve endüstrisinin hedeflerine ulaşmasında nasıl yardımcı olabileceğini içeren 'Kabuklu Meyve ve Bağışıklık' başlığı altında oturumlar gerçekleştirildi.

BM Sürdürülebilirlik Hedefleri ve Endüstri Pazarlama Programları Güncellemesi, şu anda dünya çapında devam etmekte olan ve kabuklu ve kuru meyve tüketimini teşvik eden şaşırtıcı pazarlama kampanyalarına örnekler verildi. - İZMİR

Son dakika haberleri! Kuru meyve trendi dünyada yükselişte
Son dakika haberleri! Kuru meyve trendi dünyada yükselişte
Son dakika haberleri! Kuru meyve trendi dünyada yükselişte

Koronavirüs, Türkiye, Mayıs, 3d, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Kuru meyve trendi dünyada yükselişte - Son Dakika Ekonomi


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