Kütahya'da orman yangını erken müdahale ile kontrol altına alındı (Drone + Aktüel) - Son Dakika

Kütahya'da orman yangını erken müdahale ile kontrol altına alındı (Drone + Aktüel)

Kütahya'da orman yangını erken müdahale ile kontrol altına alındıKütahya'daki orman yangını Hisarcık ilçesine bağlı Örenköy yakınlarındaki Büyükdere mevkiinde çıktı.

Kütahya'da orman yangını erken müdahale ile kontrol altına alındıKütahya'daki orman yangını Hisarcık ilçesine bağlı Örenköy yakınlarındaki Büyükdere mevkiinde çıktı. Yoğun dumanları görenler itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Meşe ve karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Orman İşlet Müdürlüğü'ne bağlı 14 arazöz ve 75 kadar personelle alevlere müdahale etti. Rüzgara rağmen erken müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanda yaklaşık 3 hektarlık alandaki ağaçların zarar gördüğü tespit edildi.



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