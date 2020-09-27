Son Dakika: - Macron'dan Lübnanlı siyasilere- "Toplu ihanetlerini not alıyorum" - Son Dakika

Son Dakika: - Macron'dan Lübnanlı siyasilere- "Toplu ihanetlerini not alıyorum"

Gelen son dakika haberlerine göre - Macron'dan Lübnanlı siyasilere "Toplu ihanetlerini not alıyorum" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, söz verdiği hükümeti kuramayan Lübnanlı siyasiler için "Toplu ihanetlerini not alıyorum" dedi.

- Macron'dan Lübnanlı siyasilere

"Toplu ihanetlerini not alıyorum"

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, söz verdiği hükümeti kuramayan Lübnanlı siyasiler için "Toplu ihanetlerini not alıyorum" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Elysee Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Lübnanlı siyasilerin Fransa ve uluslararası topluma verdiği sözü yerine getirmediğini ve hükümeti kurmakta başarısız olduklarını belirten Macron, "Toplu ihanetlerini not alıyorum" dedi.

Ülkedeki hükümet kurmadaki başarısızlığı toplu bir başarısızlık olarak değerlendiren Macron "Fransa ilk andan beri kardeşçe yanlarındaydı ve yanlarında olmaya devam edecek. Bu dostluk terör ve yolsuzluğun ölümcül oyununa tabi olan siyasi bir sınıf tarafından rehin alındı" ifadeleri kullandı. Lübnan'da 15 gün içerisinde yeni hükümeti kurma ve reformları gerçekleştirme sözü veren Lübnanlı siyasetçiler için Fransa Cumhurbaşkanı "Şahsi çıkar ve grup çıkarlarını ülke çıkarlarının önünde tuttular. Ülkeyi dış güçlerin oyununa bıraktılar" dedi.

Siyasilerin Lübnan'ın uluslararası yardımlara ulaşmasını sağlamak yerine ülkeyi kaosa sürüklediklerini ifade eden Fransız Cumhurbaşkanı, "Yardımı almak için 1 ay kaybedildi" ifadelerini kullandı. Macron, siyasilerin bölgede dengesizliğe sebep olduğunu ve "Lübnan gibi bir hazinenin kaybolmasına" yol açtıkları dile getirdi. "Bu tarihi sorumluluk döneminde ülkenin siyasilerinin başarısızlığın gözlemciliğini yapmaları üzücü" ifadelerini kullanan Macron, kimsenin sorumluluğunun hakkını vermediğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı, tüm siyasilerin şahsi ve grup çıkarı için çalıştığını fakat hiçbirinin başarılı olamayacağını dile getirdi.

Hizbullah'ın hükümet kurulumunda dini kriter getirmesini başarısızlığın sebebi olarak nitelendiren Macron, "Hizbullah Lübnan'ın ihtiyacı ve verdiği sözlere tamamen karşı seçimler yapıyor. Üstelik taviz vermiyorlar. Hizbullah hem İsrail'e karşı bir ordu hem Suriye'deki sivillere saldıran bir milis, hem de Lübnan'da saygıdeğer bir siyasi parti olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Macron, "Sorumluluğun tamamı onlarda ve hesabını Lübnan halkına verecekler. Lübnan halkını yalnız bırakmayacağız. Hala yeniden hükümet kurma şansı var, bu şansı değerlendirmeleri lazım" ifadelerini kullandı. Uluslararası yardımı alabilmek için reformların gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bu reformların "olmazsa olmaz" bir şart olduğunu dile getiren Macron, "Ekim ayı sonuna kadar Birleşmiş Milletler ile yeni bir konferans düzenleyip Lübnan halkının yardımını konuşacağız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, ayrıca 20 gün içerisinde uluslararası toplum ile birlikte bir toplantı yapılacağını ifade ederek, Lübnanlı yöneticilere patlamanın nedeni ve ülkedeki siyasi durum ile ilgili hesap sorulacağını açıkladı.

Öte yandan dün Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki facia sonrası yaşanan siyasi krizin ardından Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib 1 ay süren hükümet kurma çalışmaları sonrası istifa etmişti.

Son Dakika: - Macron'dan Lübnanlı siyasilere- Toplu ihanetlerini not alıyorum
Son Dakika: - Macron'dan Lübnanlı siyasilere- Toplu ihanetlerini not alıyorum
Son Dakika: - Macron'dan Lübnanlı siyasilere- Toplu ihanetlerini not alıyorum
Son Dakika: - Macron'dan Lübnanlı siyasilere- Toplu ihanetlerini not alıyorum
Son Dakika: - Macron'dan Lübnanlı siyasilere- Toplu ihanetlerini not alıyorum
Son Dakika: - Macron'dan Lübnanlı siyasilere- Toplu ihanetlerini not alıyorum

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Lübnan, Fransa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 22:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika: - Macron'dan Lübnanlı siyasilere- 'Toplu ihanetlerini not alıyorum' - Son Dakika


Son Dakika

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