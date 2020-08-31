Makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı ilçeye bağlı Belkahve ve Gökdere Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda meydana geldi. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter ve 22 arazöz ile alevlere müdahale edildiği öğrenildi.

Yangın, ekiplerin başarılı çalışması sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.