Cam şişeler ve atılan izmaritlerin çıkardığı yangın ekipler tarafından söndürüldü

Boş arsalardaki kuru otlar yangın tehlikesi oluşturuyor

İşletmelerin çöp yerine boş araziye döktüğü atıklar evleri tehdit ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arsa ve arazilerde bulunan kurumuş otlar, atılan sigara izmariti ve cam şişeler yüzünden sık sık yangın olaylarının yaşanmasına neden oluyor. Yukarı Pazarcı Mahallesinde arsadaki kurumuş otların tutuşmasıyla çıkan yangın, vatandaşların kovalarla su taşıyarak söndürmesinin ardından itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi karşısında boş arazide otellerin döktüğü kuru dalların tutuşmasıyla çıkan yangın ise orman ve büyükşehir itfaiyeleri müdahalede bulunarak söndürdü.

Manavgat'ın bir çok mahallesinde boş arsalarda bulunan kurumuş otlar, gerek atılan şişeler, gerekse yoldan geçenlerin attığı sigara izmaritleri yüzünden sık sık yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Aynı şekilde, otel ve benzeri işletmelerin çöplük yerine boş buldukları arazilere döktüğü kurumuş dallar, moloz ve çöpler havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde içerisinde bulunan cam ve yanıcı maddeler yüzünden yangınların çıkmasına neden oluyor.

Yukarı Pazarcı Mahallesi 4044 sokakta Gülbahçe yurdunun bitişiğindeki boş arsada tutuşan kuru ot ve dallar mahalle sakinlerini endişelendirirken, bazı mahalle sakinlerinin kovalarla su taşıyıp müdahalede bulunması sonucunda etrafa yayılmazken, itfaiyenin de gelmesiyle arsa dışına taşmadan söndürüldü.

Bu arada, bir süredir boş arsanın yanındaki kaldırımda park halinde bırakılan motosiklet yangın sırasında zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, motosikletin sahibini bulamayınca motosikleti yediemin otoparkına çekti. Yine yanan arsa içerisinde ağaçlar arasında park halindeki minibüs, vatandaşlar ve itfaiye sayesinde yanmadan kurtuldu.

Mahalle sakinleri, boş arsalardaki kuru otların her zaman tehlike oluşturduğunu, yoldan geçenlerin attığı boş şişelerin yangın için en uygun ortamı oluşturduğunu belirterek yetkililerden boş arazilerdeki kuru otları temizlemesini istediler.

Aynı gün ikinci yangın olayı eski Manavgat Koleji, şu anki Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi karşısında bulunan boş arazide yaşandı. Oteller tarafından döküldüğü iddia edilen kuru ot ve dallar, molozların tutuşması sonucu meydana gelen yangın, Orman İşletme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Bölgede işyeri bulunan vatandaşlar, defalarca uyarmalarına rağmen tesislerin boş araziyi çöplük olarak kullanmaya devam ettiğini, yetkililerin buralara önlem alması gerektiğini dile getirdiler.