Son dakika haberleri: Manisa'da traktör kazası: 1 ölü

Son dakika haberleri... Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Kaza, saat 12.00 sıralarında Selendi ilçesi Turpcu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Sezer (75) yönetimindeki 45 PF 363 plakalı traktör, Karagöl mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Yusuf Sezer, olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaş ve sağlık ekiplerince traktörün altından çıkarılan Sezer'in cansız bedeni, önce Selendi Devlet Hastanesi Morgu'na daha sonra incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son Dakika

Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi

Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti

Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti

Bahçesinde 10 ölü köpek bulundu! İşkence ile öldürdüğü düşünülen kadın ifade vermek istemedi

40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı

Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum

Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı

Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı