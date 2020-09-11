Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'daki programları kapsamında Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki atölyeleri ziyaret etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, dün gerçekleştirilen ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Bakanlığın son iki yılda mesleki ve teknik eğitimde çok değerli bir başarı hikayesi yazdığı belirtildi.

Sektörlerle yapılan yaygın ve kapsamlı iş birliklerinden öğretim programlarının güncellenmesi ile istihdam kapasitesinin artırılmasına kadar uzanan bir dönüşüm yaşandığı ifade edilen açıklamada, "Çok kısa sürede eğitim verilen tüm alanlarda sektörlerin güçlü temsilcileri ile iş birlikleri tesis edildi. Bu iş birlikleri kapsamında birbiri ardına önemli adımlar atıldı. Her atılan ortak adım karşılıklı güveni artırdı ve güvenin çok güçlendiği bugünlere gelindi. Öğrencilerin ve toplumun mesleki eğitime bakışı büyük oranda dönüştü. Özellikle korona salgını ile mücadele günleri bu dönüşüm doğrultusunda üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırmak bakımından önemliydi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, salgına karşı alınan tedbirler bağlamında Milli Eğitim Bakanlığının tüm kurumlarıyla birlikte bu sürece çok hızlı cevap verdiği, yeni bir dil inşası ile dönüşüm geçiren mesleki ve teknik eğitim kurumlarının üreten okul perspektifiyle salgınla mücadele sürecine çok ciddi bir katkı sunduğu bildirildi.

Üreten okullarla gerekli ihtiyaçları karşılama noktasında çalışmalar başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgınla mücadele kapsamında kurumların ve toplumun acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dezenfektan, maske, tulum/önlük, siperlikli maske, tek kullanımlık çatal-kaşık seti ve hijyen malzemeleri üretim altyapıları hızlıca kuruldu ve üretimler yapıldı. Gerçekten çok önemli bir mesafe alındı. Bu kapasite önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla artacak nitelikte. Sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyduğu cerrahi maske üretimi için Küçükçekmece Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerimiz tarafından ultrasonik cerrahi maske makinesi ve ultrasonik lastik kaynak makinesi geliştirildi.

Gaziosmanpaşa Küçükköy ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere yaklaşık 10 okulumuza kurularak günlük üretim kapasitesi 50 bin adetten 500 bin adede yükseltildi. Ayrıca bu süreçte mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızdaki öğretmenlerimiz tarafından 3D yazıcı, dezenfektan kabini, ateş ölçer, solunum cihazı, video laringoskop cihazı, ultraviyole hava sterilizasyon cihazı, otomatik el dezenfekte istasyonu, sosyal mesafe cihazı, ozon hava dezenfekte cihazı geliştirildi. Bu üretim kapasitesini farklı bir boyuta taşımak için de Ar-Ge projesi başlatıldı. Üretim kapasitesi ve altyapısı uygun olan okullarda artık üretim süreci fikri mülkiyet süreci ile birleşti. Bu okullarımız artık patent, faydalı model, tasarım ve marka üretimi ve tesciline odaklandılar. Üretim ve Ar-Ge çalışmaları devam eden tüm bu ürünlerin bir kısmı Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir araya getirildi. Atölyeler ülkemizde mesleki eğitimin salgın sürecindeki performansını dahası mesleki eğitimde hedefler doğrultusunda yapılanları kapsamlı bir şekilde görme imkanı sundu. Üretilen ürünler, mesleki eğitimde paradigma değişiminin ve Türkiye'de mesleki eğitimin yakaladığı başarı hikayesinin altında hep beraber azim ve kararlılıkla çalışmanın yattığını bir kere daha ortaya koydu."

Bakan Selçuk atölyeleri gezdi

Lisede mesleki ve teknik eğitimdeki başarıları yansıtan atölyeleri ziyaret eden Bakan Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Müdür Yardımcısı Serkan Gür, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Bugün İstanbul'daki meslek liselerinin ürettiği maske makineleri, solunum cihazları, dezenfektan robotları, uzaktan kumandalı temizlik cihazları, ortam temizleyici aletler ve daha pek çoğunun sergilendiği Sultanahmet Mesleki ve Teknik Lisemizin atölyesindeydim. Yüz yüze eğitime hazırlandığımız şu günlerde meslek liselerimiz, okullarımızın maske ve dezenfektan ihtiyaçlarını kendi üretim potansiyeliyle karşılayabilecek imkana fazlasıyla sahip. Gurur duydum, adeta göklere uçtum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı ise ziyarete ilişkin, "Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, iş birliği içinde olduğumuz STK'lar, kurumlar ve üniversitelerle birlikte hareket ettik. Burada birlikteliğin resmi var. Sayın Bakanımızın liderliğinde tüm ekip arkadaşlarımızla Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemiz için tüm gayretimiz ve sevgimizle çalışıyoruz. Mesleki eğitimdeki gelişmeleri ele alacaksak eğer önce hepimizin paradigma değişiminin farkında olması lazım. Güçlü mesleki eğitim, güçlü gelecek!" değerlendirmesini yaptı.