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Milli Savunma Bakanı Akar'dan "NATO" değerlendirmesi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar'dan "NATO" değerlendirmesi

14.01.2022 14:16

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine tevdi edilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine tevdi edilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir. Tarihin en başarılı savunma ittifakı olarak NATO'nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile NATO Hızlı İntikal Edebilir Kolordu-Türkiye (NRDC-T) görevini 2021'de başarıyla yerine getiren 3. Kolordu Komutanlığına bir kutlama ziyaretinde bulundu.

Komutanlığa gelişinde Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün tarafından karşılanan Bakan Akar, onur kıtasını selamladı.

NRDC-T'nin çalışmalarına ilişkin brifing alan Akar, aralarında yabancı subayların da bulunduğu personele hitap etti.

İngilizce yaptığı konuşmasına, "Bugün burada sizlere, 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı görevi ile Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti görevlerinin liderliğinin devri sonrasında hitap etmekten dolayı mutluluk duyuyorum." ifadesiyle başlayan Akar, kendisinin de 2009-2011 yıllarında NRDC-T'nin komutanlığını yaptığını belirtti.

Bu üstün nitelikteki karargahı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, başarıyla tamamlanan görevin dost, müttefik ülke birliklerine teslim edildiğini hatırlatarak şöyle dedi:

"NRF LCC ve VJTF görevlerinin başarılı planlama ve icrası dolayısıyla hepinizi tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere, NATO 2. Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa güvenliğinin temel direğidir. Bu yıl Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70. yıl dönümü. NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine tevdi edilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir. Tarihin en başarılı savunma ittifakı olarak NATO'nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, NRF LCC ve VJTF gibi kuvvetler, NATO'nun askeri yapısının ve genel caydırıcılık ve savunma duruşunun temel yapı taşlarıdır."

"Bekleyen yeni sınamalar"

Steadfast Defender-21 Tatbikatı kapsamında Romanya'ya intikali lojistik ve askeri hareketlilik açısından "etkileyici bir başarı" olarak nitelendiren Akar, "Bu tatbikatın hemen ardından, 66. Tugay, 11 müttefik ülke ile Saber Guardian Tatbikatı'na da başarıyla katılmıştır. Anılan tatbikatlar, intikal edebilirliğimiz ile birlikte çalışabilirliğimizi artırmakta, dayanışmamıza katkı sağlamakta ve harp etme kabiliyetlerimizi geliştirmektedir." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, geride kalan seneyi "zor bir yıl" olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

"Bu zorluklardan biri, yüz yılda bir karşılaşılan ve tüm dünyayı etkileyen, etkisi de hala devam eden salgındır. Diğer tehdit ise çok hızlı değişen güvenlik ortamıdır. Afganistan'daki misyonumuz geçen yıl sona ererken Ukrayna civarında yeni riskler ortaya çıkmıştır. Yine de görevinizi etkin bir biçimde yerine getirirken profesyonelliğinizi ve göreve adanmışlığınızı sergilediniz. Sergilemiş olduğunuz sağlam hazırlık ve çeviklik, NATO'nun caydırıcılık yeteneğini göstermiştir. Ayrıca, çok uluslu bir ittifak kuvveti olarak, Avrupa-Atlantik bölgesinin savunmasında temel unsur olan politik birlik ve dayanışmayı gösterdiniz. Kazandığımız derin uzmanlığı muhafaza etmeli ve gelecek görevlerde kullanmalıyız. Bu yılki 66'ncı Tugay'ın Öncü Müteakip Kuvvetler rolü ve NRDC-T'nin 2023 yılına ait muharip kolordu görevi, sizi bekleyen yeni sınamalardır. Bu görevler, NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu için son derece önemlidir."

Akar, sözlerinin sonunda personele başarı ve iyi bir yıl dileğini iletti.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO değerlendirmesi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO değerlendirmesi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO değerlendirmesi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO değerlendirmesi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO değerlendirmesi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO değerlendirmesi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO değerlendirmesi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO değerlendirmesi

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Genelkurmay Başkanı, Hulusi Akar, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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